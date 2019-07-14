《在台灣的歷史角落》出版 郭偉峰作序

《在台灣的歷史角落——且十觀兩岸》（中評社 張爽攝） 中評社北京7月14日電（記者 張爽）《在台灣的歷史角落——且十觀兩岸》日前由學林出版社出版，本書的作者是顧祖華，筆名且十，他曾在海軍部隊服役，海軍大校銜，學術論文多次獲得海軍大獎，2013年至上海市人民政府台灣事務辦公室工作，深研兩岸關係、觀察兩岸時政，以台灣歷史故事為鏡鑒評論時事。本書收錄了顧祖華過去幾年中所寫的121篇關於台灣問題的評論。



香港中國評論通訊社社長、中評智庫基金會董事長郭偉峰為本書作序，他在序言中說，“讀祖華的評論，並沒有一般政論文章的枯燥感，許多時候仿佛是在讀一篇散文。這是祖華鑽研於台灣地區的歷史、兩岸交流的歷史，許多評論都是著眼於特定的歷史情境，歷史故事、人物活動都能信手拈來，字裡行間都是在歷史中縱橫捭闔。例如，他對李登輝、辜寬敏“媚日賣國”的揭露，都是從歷史故事、事實出發，對他們的“皇民”人生的刻畫入木三分。他對日本殖民台灣的揭露，都是通過對特定人物的命運、當時的歷史場景的分析，描繪出“台獨”分子的奴顔婢膝。這種寫作方式增加評論的可讀性，增強了說理效果，讓人信服，引人思考。”



郭偉峰表示，“祖華的評論文章字裡行間透出的風骨，實屬難得一見。劉勰《文心雕龍·風骨篇》中說：‘故練於骨者，析辭必精；深乎風者，述情必顯。捶字堅而難移，結響凝而不滯，此風骨之力也。’我認為，用具有‘風骨之力’來評價祖華的評論文章，是名副其實的。”



郭偉峰說，祖華在這三年中寫的評論，基本反映了這段歷史時期內的兩岸風雲。他告訴我們“九二共識”是兩岸交流不可動搖的政治基礎；他揭露了蔡英文民進黨“倚美日抗大陸”，通過“去中國化”“漸進台獨”的本質；他用史實敘述著兩岸人民在日本侵略者鐵蹄下的悲慘遭遇；他更從歷史的點滴末節訴說著兩岸割不斷的血緣情愫。讀這本書，能幫助我們準確掌握中央對台方針政策，能幫助我們準確把握當前的兩岸形勢，能幫助我們知道“兩岸一家親”的歷史淵源。這是一本涉台教育的好教材、對台工作的好資料、涉台培訓的優秀輔導讀物。

