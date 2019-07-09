看上海洋山港　秦慧珠：台指標建設被拋在後

秦慧珠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）2019上海—台北雙城論壇圓滿落幕，隨團參與的中國國民黨台北市議員秦慧珠接受中評社訪問時表示，上海洋山自動化港口令人印象深刻，特別是高雄港在20年前吞吐量是世界第三，但現在已跌落十名以外，對比之下，“台灣過去很多指標性的建設、優勢，都已被中國大陸拋在後頭了”。



至於外界認為無黨籍台北市長柯文哲此行接觸許多台商，是為了拔藍營樁腳，秦慧珠說，“柯才去見面30分鐘，能拔誰啊？”特別是在上海市的晚宴，雖有不少台商來，但缺少指標性的台商，如旺中集團董事長蔡衍明等，在上海、昆山的台商與柯文哲的互動，基本上是保持友好態度，距離熱絡互動還有一段距離。



2019上海—台北雙城論壇落幕，三天市府團參訪行程中，除了論壇開幕式、與中國大陸國台辦主任劉結一會面外，還參訪了全球最大的自動化港口洋山港、上海浦東新區城市綜合運行管理中心、上海金山海峽兩岸青年創業基地、南僑食品集團、上海灣區科創中心、昆山華東子女學校、慧聚寺、宗仁卿醫院等地，與台商互動頻繁，也引起外界關注柯文哲為2020拔台商樁腳之舉。



秦慧珠接受中評社訪問時先是表達了，自己過去曾在前台北市長郝龍斌時期，跟著雙城論壇前往上海兩次，而柯文哲過去2015年、2017前曾前往上海參加雙城論壇，自己沒有隨團是不知道柯會有什麼驚人之舉和說法，跟團參加好像是替柯背書，因此不想參加。今年隨同參訪，主要是去年她沒去上海，而柯文哲也有意競選2020，言行表現大概不會太奇怪。



“在參訪的行程中，最讓人印象深刻的是洋山港第四期智慧碼頭，現代化、乾淨、漂亮，高雄港完全不能比。”秦慧珠說，在雙城論壇結束後，剛好6、7日台北市議會教育委員會到高雄參訪高雄港，兩個港口比較起來，高雄港在20年前的吞吐量是世界第三的，但現在吞吐量掉到世界十名以外、破破舊舊的，跟洋山港完全不能比，因為洋山港剛開闢、非常新，而且是使用AI控制管理，250人就能管理整個碼頭。



秦慧珠感嘆道，從洋山港跟高雄港的對比，就能看到“台灣過去很多指標性的建設、優勢，都已被中國大陸拋在後頭了”。



至於其他參訪點，秦慧珠指出，昆山華東子女學校從幼稚園一條龍就讀到高中，可以看出台商在教育下一代的用心；而台商花6億元人民幣修築的慧聚寺，大概也可以打敗台灣所有的寺、廟，可以想見台商的實力有多大，也能看見昆山市政府願意配合台商，提供這麼大塊地給台商建廟，對台商支持的力度非常大。



至於外傳柯文哲與台商互動是要拔藍營台商樁腳，秦慧珠認為，柯才去見面30分鐘，能拔誰啊？這個分成兩塊講，在上海市台商部分，第一天歡迎晚宴、第二天的答謝晚宴，都有台商來，但出現的重量級台商並沒有像郝市府那麼多，像是蔡衍明，可能這次挺韓就缺席，薇閣文教公益基金會董事長李傳洪也是來了一下就走了，晚宴則派代表參加，且兩天晚宴上，台商與柯文哲的互動並不是太過熱絡。



秦慧珠說，至於昆山台協座談、午宴，出席約10多名台商，談話也是客客氣氣的，也沒有太過深入，可能是第一次見面，彼此保持友好的態度，但要到熱絡還有一段距離。