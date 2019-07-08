日媒：特朗普不滿美日同盟　對美外交顯露極限

中評社香港7月8日電／共同社分析指出，日本首相安倍晉三執政以來一直致力於鞏固日美同盟。儘管安倍凸顯與美國總統特朗普之間的信賴關係，但也出現特朗普公開對日美安保條約表示不滿等情況，顯露出極限。在全球對特朗普政府動搖國際秩序表示關切的情況下，對於一味誇耀與特朗普蜜月狀態的安倍，不少美國媒體冷眼看待。



對美國政府而言，持續增加防衛費、推進一系列法律完善使自衛隊與美軍一體運用成為可能的安倍政府很值得信賴。對於特朗普，以向諾貝爾和平獎進行推薦為首，安倍通過高爾夫外交和大量採購最尖端隱形戰機F-35等保持著良好關係，被公認為是“巧妙操控特朗普的人”。特朗普在美朝首腦會談上履行了對安倍的承諾，提及解決綁架日本人問題等。



然而明年美國將迎來大選，急需外交成果的特朗普6月訪日期間主張“（日美安保條約）是不公平的協議”。特朗普不尊重長期的同盟關係，提出“美國第一”逼迫他國讓步，依賴於與其私人關係的安倍外交也暴露出極限。



美國媒體以諷刺的口吻報道了特朗普5月訪日時受到的高爾夫、大相撲觀賽等高規格待遇。圍繞安倍訪問伊朗期間發生的日本油輪在霍爾木茲海峽附近遇襲事件，也有美國媒體登出《中東和平方面的新手玩家得到了沉痛教訓》這樣措辭嚴厲的標題。