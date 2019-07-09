脫黨參選定了？王金平拋震撼彈要求協助連署

王金平號召北北桃傳統市場幹部出面相挺。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北7月9日電（記者 倪鴻祥）退出中國國民黨2020初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平8日晚間在台北市萬華區五星級飯店席開53桌，舉行“王院長與傳統市場幹部有約”晚宴，北北桃傳統市場自治會幹部530人出席，不但門口列隊歡迎，全場大喊“王總統”，凍蒜”不絕於耳，王金平高興之餘在結束前漏口風，要求發動連署時要記得相挺。



王金平若脫黨參選2020，依現行法令必須取得28萬多選民連署，才能成為候選人。王金平此一說法，為政壇投下震撼彈，暗示將脫黨參選2020。



最近全台造勢的王金平昨晚在萬華艋舺大道上的凱達大飯店席開53桌，號召北北桃傳統市場自治會幹部530人到場相挺與餐敘。餐會後還率他的青年子弟兵在 艋舺夜市、華西街夜市、梧州街夜市、廣州街夜市掃街拜票。



這場聚會是王金平透過前高雄市黨部主委許福明、前考紀會副主委沈榮峰等人號召，出席人數眾多，連獲黨內提名參選“立委”的林郁方，前主席吳伯雄次子、台北市議員吳志剛，郭昭巖等人都到場拜票並向王金平致意。



當王金平抵達時，支持者就在會場門口列隊歡迎，大家高喊“王總統好”、“王總統”、凍蒜”，一路喊進會場內，氣氛熱鬧，司儀也在台上喊話，當他逐桌敬酒時，幾乎每桌都喊“王總統”，凍蒜”，讓他笑得合不攏嘴，結束餐會時，王金平登台感謝大家並漏口風，要求發動連署時要記得相挺，此時全場歡雷動。



王金平雖然退出國民黨初選，仍走遍全台積極造勢不斷，一下說要整合國民黨的團結，不會退黨，一下說2020會參選到底，日前他更質疑黨內初選有被民進黨操弄，決定候選人的重大疑慮，與參加初選的鴻海辦人郭台銘內外唱合，揣測“郭王配”王又否認，8日晚王金平表明要尋求連署，似已下決心真正參選到底。