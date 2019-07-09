中評關注：柯家軍發文挺郭擋韓帶什麼風向？

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）柯文哲幕僚、前中國國民黨“立委”李嘉進的兒子李縉穎在國民黨2020初選民調前，7日上午發文挺前鴻海董事長郭台銘，被外界解讀是柯陣營帶風向挺郭。雖然無黨籍台北市長柯文哲對外稱，“每個人有發表意見的自由”，但時機敏感引起外界關注，能帶來什麼效果，也著實令人好奇。



其一，2019上海—台北雙城論壇雖在整體大局上近乎圓滿結束，但在最重要的“柯劉會”直播卻有小瑕疪，藍綠陣營也因為抓不到抹紅柯文哲的痛腳，只能聚焦直播的小細節打柯。當此時冒出柯幕僚發文挺郭的事件，輿論討論方向形同“圍魏救趙”，各界聚焦白色力量的動向，因此不再花太多力氣去盯直播事件，讓柯能安全下莊。



其二，觀察李縉穎發文的模式，是選擇在年輕網民平常流連的PPT論壇發文，且內文詳細、理性闡述，鎖定的觀眾群一定不是韓粉、藍營傳統選民，而是泛綠陣營、年輕選民，因此外界解讀是柯陣營帶風向挺郭也不無道理，況且柯文哲也表達事前李縉穎已告知過，這也相當程度折射出柯文哲自己對檯面上人物的觀察傾向。



其三，柯文哲曾表明“若別人能說服我，我們哪需要淌混水選2020”，但是柯形容蔡英文是“秦失其鹿，天下共逐之”，也不認同蔡近期操弄選舉的“辣台妹”風格；對於國民黨高雄市長韓國瑜，柯也常說“市長沒當多久就選‘總統’很奇怪”、“韓出來選影響最小，因為根本沒做什麼事”，比較之下柯文哲對郭台銘的評價僅是較為中性的“經營企業跟政治不同”，並曾誇過郭“當大老闆有一定的水準”。



柯文哲對2020的著眼，曾多次強調人選要以“台灣整體利益、人民最大福祉”為考量，因此以消去法來看，柯文哲確實在觀察郭台銘會不會出線。柯在多次受訪時也曾提及，“台北市政若做到一半離開，很可惜”，因此綜合上述原因，李縉穎發文呼籲挺郭、擋韓，起念的確實可能是李。但智商157的柯文哲之所以默許李去做，恐也是有意向“白色力量”支持者喊話挺郭，至於能影響多少民調趴數，則有待觀察。