中評關注：朱立倫全力攻郭董　韓國瑜得利？

朱立倫在初選最後階段猛攻郭台銘。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月9日電（記者 洪德諭）中國國民黨8日展開2020初選民調，前主席朱立倫最後階段緊抓鴻海前董事長郭台銘猛打，左打郭不簽公約，右攻郭拋出的托育政策。為何坊間民調多半落在第三的朱立倫選擇打郭不打韓？無非是韓國瑜鐵桿粉絲難以撼動，郭支持者有較多年輕、白領、經濟選民，較可能轉向朱。朱若能吸收更多郭粉，勢必對於韓、郭之爭產生關鍵影響。



國民黨8日展開2020初選民調，將持續進行到14日，預計15日公布民調結果。



在最後衝刺階段，朱立倫針對郭台銘猛攻，8日在“民進黨最怕朱立倫－三好記者會”提到，他從政20年的寶貴經驗，“是財富買不到”，也針對郭台銘沒有簽署參選公約，猛批不能因為是素人就不遵守規範，參加初選就沒有任何理由不遵守最後的結果。對於郭台銘0到6歲幼童政府養的政策也向郭叫戰，還暗酸郭若擔心幕僚沒有準備Ipad，可用輕鬆對談方式，明顯衝著郭台銘而來。反觀朱對韓國瑜則隻字未提。



為何朱立倫會猛攻郭台銘？朱立倫擁有紐約大學史登商學院會計學博士、美國紐約大學財務金融學碩士的學歷，有條件主打經濟牌吸引郭粉。朱還擔任過“行政院副院長”、“立委”、新北市長、桃園縣長等職務，行政歷練具優勢，朱在民調的最後階段搶攻經濟選民，有其優勢。



此外，在這次初選可發現，韓粉凝聚力超強，極為外顯，每場大型造勢都大爆滿，韓一聲令下，高雄7月6日就滿滿韓粉去消費，是其他黨內競爭者所沒有的。7日國民黨舉辦“反鐵籠公投凱道大會師”活動，韓國瑜並未號召韓粉上凱道，人數就不及6月1日韓國瑜府前造勢場的人數，韓粉也在會場周邊掛上“郭台銘為何參選”等布條，再再顯示韓粉不易撼動。



多份民調顯示，國民黨初選呈現韓、郭緊咬相爭的狀態，朱立倫這時猛打郭，搶攻郭粉，一來一往或將是影響韓、郭排名的關鍵。

