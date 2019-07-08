日媒：日本“貿易立國”因美中對立處於分岔口

中評社香港7月8日電／共同社分析指出，在美國特朗普政府提出本國第一主義，美中貿易摩擦成為全球經濟風險的當下，以“貿易立國”為基本方針的日本被置於分岔口。儘管安倍政府推進帶動貿易和投資自由化的經濟夥伴關係協定（EPA），但在預計參院選舉後全面展開的日美貿易談判中受美政府擴大農產品出口的壓力，也有意見擔憂對國內農戶的影響。



不含美國的11國參加的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）去年底生效，接著日本與歐盟（EU）的EPA於今年2月生效。安倍政府預計作為日本經濟的“增長引擎”產生增加就業推高國內生產總值（GDP）的效果，執政的自民、公明兩黨在競選承諾中呼籲加強中小企業和農戶的海外拓展。



政府支持日本汽車廠商較多進駐的泰國加入TPP，並把與土耳其簽署EPA等定位為貿易戰略上的課題，有意加緊最後的磋商。日方期待土耳其成為面向非洲、中東的工業品出口基地。



另一方面，關於日美貿易談判，此前已獲悉日本首相安倍晉三向美國總統特朗普做了工作，要求把大致談妥留待參院選舉以後。日本政府強調“力爭達成對雙方有利的共識”，但也凸顯出擔憂國內農戶反對。美方可能甚至把如何看待日美安保條約等安保問題也拿來當作談判籌碼，勢必會是一場嚴峻的談判。



關於美中摩擦，兩國首腦在日本擔任主席國的6月底二十國集團（G20）大阪峰會期間舉行會談，決定繼續經貿磋商。不過，今後磋商的走向難以預料，與兩國聯繫密切的日本產業和企業也難免受到影響。



立憲民主黨在競選承諾中提出發展公平的國際貿易體制，國民民主黨也強調在日美談判中，國內農戶被置於窘境。共產黨主張日美談判屬於以政府否定的廣泛領域為對象的自由貿易協定（FTA）談判，要求停止。社民黨要求政府出示對加入TPP等給農林水產業造成的影響的詳細估算結果。日本維新會提出了使農業成為增長型產業。