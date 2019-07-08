200多位台灣大學生今夏赴廣州實習

中評社北京7月8日電／“築夢珠江 展翅飛翔——2019台灣大學生廣州實習體驗活動”8日啟動，200多位台灣大學生將在廣州開展為期近2個月的實習活動，感知粵港澳大灣區發展機遇。



新華社報道，參加此次實習活動的學生來自台灣大學、新竹清華大學、台北商業大學、成功大學、世新大學、銘傳大學、東海大學等40所台灣高校以及大陸的暨南大學。他們將分赴廣州11個區開展實習。



共有70家廣州企業為來穗的台灣大學生提供多種實習崗位，包括越秀集團、廣汽集團、廣藥集團、城投集團等國企，時代中國、祈福集團、網易遊戲、酷狗、荔枝等廣州民營企業，以及石頭記、金立電子等在粵投資的台資企業。



廣州自6月起正式施行《發揮廣州國家中心城市優勢作用支持港澳青年來穗發展行動計劃》，這是粵港澳大灣區內地城市首個支持港澳青年發展的綜合性政策文件，其中提出，在廣州發展的台灣青年享受同等待遇。



近年來，廣州引進台灣青創項目和團隊近50個，提供台灣青年實習就業崗位1000多個，在穗台資企業累計3300多家。



“築夢珠江 展翅飛翔——2019台灣大學生廣州實習體驗活動”由廣州市人民政府台灣事務辦公室主辦，廣州市穗台經濟文化交流中心、廣州穗台青年職業發展服務中心（廣州台灣青年之家）、台灣青年創新創業交流協會、香港青識教育基金會、亞太台商總會、香港菁英會承辦。