王緝思：美國對華政策已發生質變　仍有轉機

王緝思回答中外媒體提問（中評社 李娜攝） 中評社北京7月9日電（中評社報道組）第八屆世界和平論壇於7月8日－9日在北京舉行，大會第一場新聞發布會邀請了中國知名國際政治學家、北京大學博雅講席教授、北京大學國際戰略研究院院長王緝思，就中外媒體記者關注的中美關係、美國對華政策等焦點議題作出回答。



王緝思表示，美國對華政策發生質變，從原來的合作與牽制並重發展到現在對中國全面施壓的一個嚴重失衡的局面。雖然當前情景不甚樂觀，但從長遠來看，中美關係還是會有轉機，將會出現一些積極因素逐漸把中美雙方重新連到一起。



發布會伊始，王緝思首先回顧了中美關係發展歷史。從1972年到1989年，是中美關係發展初級階段，中美兩國在當時的世界戰略形勢下，特別是反對蘇聯霸權主義，拉近了中美兩國距離。1989－2008年的這段時間里中美關係有起有落，有過一些碰撞、危機，比如發生了三次比較大的危機：一是1995－1996年由李登輝訪美引起；二是1999年北約飛機轟炸中國駐南斯拉夫使館；三是2001年南海附近上空發生中美撞機相撞事件，但總體來說兩國國家關係是逐漸向好的方向發展。特別是“911事件”後，兩個國家在反恐方面有了共同點，中美經貿關係飛速發展，使兩個國家經濟相互依存在一起。但從2009年到現在，雖然中美關係發展相對平穩，也沒有再出現重大危機，情況卻是向比較差的方向發展，或者逐漸向下滑，特別是從去年特朗普政府決定對中國開展貿易摩擦或者貿易戰以來，兩個國家關係出現了更大的逆轉——美國對華政策發生質變，從原來的合作與牽制並重發展到現在對中國全面施壓的一個嚴重失衡的局面。



“文明衝突論”影響了美國對華政策？



“文明衝突論”由美國著名學者亨廷頓於1993年提出，王緝思表示，自己並不重視這種論述在中美關係里所起的作用，原因是此論點主要是針對冷戰之後，文明之間的關係或者說文明衝突可能替代大國意識形態和戰略的衝突。



王緝思表示，把中美關係所出現的摩擦、碰撞與文明衝突相連接起來的看法是完全錯誤的。值得注意的是，美國國內現在出現的一種政治傾向，因為美國國內族群矛盾和貧富懸殊加大，所以美國族群之間矛盾跟階級矛盾結合在一起，產生了一種排外情緒，這種情緒涉及到中國，也涉及到墨西哥及其他國家，但這與亨廷頓所說的文明衝突沒有直接關係。

