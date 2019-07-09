韓國瑜批蔡：若重視台灣安全就不會猛嗆中

中國國民黨高雄市長韓國瑜表示，重視台灣安全的政治人物，不會拿“嗆中”當政治訴求。（中評社 資料照） 中評社高雄7月9日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜接受媒體專訪稱台灣應採徵兵、募兵制並行，才能確保“國家安全”。蔡英文批評，韓對於整體“國軍”兵源理解不足，目前募兵兵源充足，早已超過所需，韓的觀察是不正確的。韓回應表示，“真正重視台灣安全的政治人物，絕對不會拿嗆中當政治訴求”，而是紮紮實實地把“國防”做到“恃吾有以待之”的水平。蔡真正要面對的是她對“國安”的心態，而不光只是徵兵與募兵的問題。



韓國瑜質疑，領導人應該要思考永續安全，以及長期兵源穩定性，怎麼能只顧自己任期內募兵的冰冷數字？如果我們募兵都沒有問題，怎麼會成為話題？要不要去問問退役將校？問問基層幹部？查查年輕人的意願？查查“行政院國發會”的人口結構預估？



韓國瑜表示，根據“國防部”規劃，“國軍”總員額是21.5萬人，但是去年新生兒數只有18.1萬人，男嬰可能只有9萬人，出生率降到20年前的六成。從人口結構上看，若要維持“軍隊年輕化”，募兵兵源捉襟見肘是很快就要面對的問題。對此，“國防部”應需10年期以上的兵力動態評估機制。蔡不回答這個問題，卻以淺薄的文字混過去，不是把“國家安全”當兒戲嗎？



韓表示，所謂動態評估機制應該包括未來戰爭型態、軍事威脅、“國家”財力，並搭配人口結構中年齡與性別的預估，才能精確的規畫出未來戰力。我們知道“國防部”在“國軍”招募上已經拼命的在做，也理解“國防部”一定會列舉統計數字回應，但是真的沒有解答民眾對未來“國家”戰力的疑惑。



韓國瑜還說，最重要的其實是後備兵力要如何規劃的問題。真的發生戰爭，在正規軍必定有所戰損的情況下，後備兵力要如何動員？如何投入？有沒有足夠的訓練？都是很嚴肅的問題。熱兵器的戰爭是很殘酷的，沒有經過訓練，即使有願意犧牲的血氣之勇，上戰場也只是當砲灰而已。



韓說，蔡英文在“嗆中”的時候應該要知道重點在“全民心防”，而不是圖個嘴巴爽騙選票。不管敵人是誰，發生戰爭台灣一定要有同舟一命的氣勢與共識。“國防部”推動“營區開放、走入校園”，讓人民更瞭解“國防”，我們肯定也支持；然而，“國防”不只是軍人的責任，“總統”只知道嘴巴嗆中，好像很敢、很辣；但是有沒有因此而培養出大家在戰爭時，奮力抗敵、同舟一命的感覺，大家心知肚明。要不然怎麼會讓AIT、智庫，甚至美國國務院的官員，認為台灣“缺乏自我防衛的決心，危機意識不夠？”。



韓國瑜表示，唯有知道戰爭的殘酷，才知道和平的可貴。“真正重視台灣安全的政治人物，絕對不會拿嗆中當政治訴求”，而是紮紮實實地把“國防”做到“恃吾有以待之”的水平。



韓強調，把“國家主權”當作選戰主軸或刺激對岸，卻在“國防”問題上粉飾太平，對台灣而言，絕對是最危險、最可恥的行為。