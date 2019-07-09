王緝思：國際秩序需更多代表發展中國家利益

新聞發布會現場（中評社 葉甘霖攝） 中評社北京7月9日電（中評社報道組）2019年7月8日，第八屆世界和平論壇在清華大學舉辦，在8號下午的新聞發布會上，中國國際政治學家、北京大學博雅講席教授、北京大學國際戰略研究院院長王緝思表示現存國際秩序有不少可取之處，但是需要對發展中國家的利益，給予更多重視。



王緝思表示，總體而言，現存的秩序有很多可取之處，比如說一些國際貿易規則：反對貿易保護主義、降低關稅等。在國際金融秩序方面，穩定的國際金融秩序、對一些國家進行財政監管也至關重要。除此之外，王緝思也贊同核不擴散的原則。



但是，王緝思也提到，當前國際政治經濟秩序應該更多代表包括中國在內的發展中國家的利益和願望。至於具體怎麼做，王緝思表示在經濟領域、貿易領域、金融領域、氣候變化領域等非傳統安全領域，和傳統的核安全領域做法各不相同，不能一概而論。王緝思還強調，更重要的秩序是規則問題，現在世界主要國家之間力量的對比已經發生了深刻變化，國際秩序或者國際規則也要按照力量對比的變化進行相應調整。王緝思提出，二三十年前的中國不會提出現在這樣的關於國際秩序的看法，但伴隨著中國力量和影響力的增強，中國會對國際規則這個問題有更多的重視和思考。



另一方面，王緝思提出國際政治經濟秩序在執行層面上的一些問題：貿易保護主義在上升、民粹主義思想在某些國家占據更高的地位等。這些問題對國際安全也提出了更大的挑戰。



（記者：李娜 實習記者：葉甘霖 劉華峰）

