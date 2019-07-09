王岐山和平論壇講話：中國永不稱霸

國家副主席王岐山開幕主旨講話（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京7月9日電（中評社報道組）中國國家副主席王岐山昨日早上出席第八屆世界和平論壇開幕式並發表題為《堅持和平與合作 構建人類命運共同體》的講話，他表示，中華文明綿延不斷，堅持達己達人，和平包容，期盼和平大同。中國將堅持做好自己的事，堅定不移走和平發展道路，無論國際形勢如何變化，無論自身如何發展，中國永不稱霸，永不擴張，永不謀求勢力範圍。中國會維護世界和平發展自己，通過自身發展維護世界和平，主要依靠改革創新實現發展，也堅持擴大開放，學習借鑒別國長處，同國際社會一道努力建設持久和平普遍安全共同繁榮開放包容，清潔美麗的世界。以下是致辭全文：



各位嘉賓：



大家好！很高興出席第八屆世界和平論壇。



當今世界正處於大發展大變革大調整之中，國際環境總體穩定，大國關係深入調整；經濟全球化持續發展，保護主義抬頭、民粹思潮泛濫；世界多極化加速推進，地緣博弈和地區動蕩加劇；新科技新思潮不斷湧現，人類生產生活方式深刻變化。有人回望百年，憂心二戰結束以來的國際秩序正瀕於崩潰，說人類再次走到了十字路口。



從更長的歷史中才能獲得更遠的預見。戰爭與和平、生存和發展始終貫穿人類歷史。世界在幾千年裡總體分隔，不同民族、國家在各自的時空反覆上演著征服與抗爭、繁榮和衰落。500多年前，大航海時代開啟了人類歷史上第一輪全球化，也帶來了西方地中海文明的殖民擴張。二戰結束後建立的國際秩序，維持了全球總體和平穩定，但世界在幾十年間仍處於陣營分割、集團對立的局面。冷戰結束和新技術興起為新一輪經濟全球化創造了條件，跨國公司追求利益最大化、在全球進行資源配置，發達國家獲益巨大，發展中國家和新興經濟體群體性崛起，各國利益深度融合，世界已經成為了“地球村”。



和平彌足珍貴，發展是人心所向，經濟全球化是大勢所趨。前進道路上會出現曲折，面對挑戰，最大的恐懼是恐懼本身。我們要堅守和平發展的信念，毫不動搖地推進經濟全球化，共同構建更加公正合理、穩定有效的國際秩序。

