中評現場：國民黨民調首日　王金平大動作掃街

王金平8日晚上到華西街、廣州街、梧州街夜市商圈掃街拜票。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北7月9日電（記者 倪鴻祥）退出中國國民黨2020初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平8日晚間在台北市萬華區五星級飯店席開53桌，舉行“王院長與傳統市場幹部有約”晚宴，號召北北桃傳統市場自治會幹部530人到場相挺。他漏口風尋求大家幫忙連署，餐會後更前往華西街、廣州街等夜市商圈掃街拜票。他雖沒再提連署，但高興的表示，餐會活動大家相當有決心，相當有期待，所以晚上100分。



現年78歲的王金平8日晚間在艋舺大道上的凱達大飯店席開53桌，北北桃傳統市場自治會幹部530人出席，席間支持者不斷高喊“王總統”、凍蒜”，讓他笑得合不攏嘴，最後漏口風要大家幫忙連署支持他，全場歡聲雷動。



餐會結束後，王金平轉往萬華廣州街、華西街及梧州街夜市商圈掃街拜票，行前接受媒體訪問，當他被問到是否到台北市長柯文哲地盤上踩地盤，王金平說這地盤共有的，怎麼會是誰的？就算支持柯的有一半，但還有另一半不是支持柯呀！一旁有民眾說“柯文哲也不知道要不要出來選，不必去煩惱，這個高雄來的當然支持。”



對於晚上的餐敘，王金平認為造勢非常熱烈，非常有情義，所以晚上100分，大家共同組成“王金平之友會”，大家相當有決心，相當有期待。



王金平掃街時，許多攤販老闆看到他都高興伸手握手、拍照，當他經過賣彩券的攤販時，巧遇一位婦人玩刮刮樂，他幫忙用手按住彩券，婦人刮完給老闆對獎，老闆宣布刮中200元，讓王十分高興，他後來還進入華西街一家冰果店吃西瓜休息。



對於高雄市長韓國瑜說民進黨最怕他出來，王金平說，每個人都有自己的想法與說法，都會說他自己是民進黨最怕的人選。



對於韓國瑜提出兵役要徵兵與募兵並行的看法，王金平表示，這要有相當完整的配備，否則由“由儉入奢易，由奢入儉難”，從募兵走回徵兵的過程可能充滿各方面阻力，現在徵兵只有4個月的基本訓練，所以軍事背後需要有相當專業的能力，士官是實際操作的人物，所以絕對不能少。



國民黨7月8日至14日進行初選民調，5位參選人韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋，以及孫文學校總校長張亞中誰會出線？王金平說，各個有機會，人人沒把握，但相信任何一個人出線都有助黨的團結。

