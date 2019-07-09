中評關注：民調首日郭董狠打韓　狂搶青年票

郭台銘藉由重批韓國瑜希望擴大自己的年輕人支持度。（中評社資料照） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的高雄市長韓國瑜接受媒體專訪時，拋全募兵不可行、徵兵不能完全廢除倡議，並指出，合理規劃應是“徵、募兵並行”提倡徵募並行。對此，黨內初選競爭者、鴻海創辦人郭台銘8日晚間發出新聞稿重批，韓國瑜看法過時了，少子化的問題不解決，就提出恢復徵兵制的看法是草率而且不負責的。



國民黨2020初選民調8日晚間展開，全採市話民調，未包括手機。郭台銘針對兵役議題對韓國瑜展開攻勢，希望有更多年輕人在家中等民調電話，為其初選民調加分。



郭台銘透過新聞稿表示，時代在進步，科技在進步，短兵相接的戰爭已經不是戰爭的常態，兵不在多而在精，發展高科技武器已經是趨勢，打造科技的“國軍”才是正途，應該增強的是“國防”戰力而不是“國防”人力，韓市長的看法已經過時了！



郭台銘也強調，少子化的問題不解決，就提出恢復徵兵制的看法是草率而且不負責的，2018年全台的新生兒出生已跌至18萬，按照現在的趨勢今年將會跌至18萬以下，所以他才會提出0－6歲政府幫你養的育兒政策，就是要解決少子化的“國安”問題。



郭台銘8日接受媒體訪問時就一再呼籲，希望支持他的年輕人本周能多多在家守電話，如果沒有市內電話，就回老家陪父母一起等電話，並坦言自己很緊張，因為綠營要發動灌票給韓國瑜的攻勢，干擾國民黨初選，讓國民黨產生綠營較好對付的人選。



由於國民黨此次初選採全市話民調，郭台銘支持者大多是年輕人或是中間、經濟選民，和韓國瑜有死忠韓粉會堅守在電話前的狀況不同，因此，郭現在能做的就是擴大再擴大自己的年輕人認同度，批評韓的徵兵倡議，就是其中之一了。