中評現場：亞太局勢不穩　東盟如何施力？

7月8日下午，第八屆世界和平論壇分組討論，圖為第三組的專家學者們（中評社 葉甘霖攝） 中評社北京7月9日電（中評社報道組）7月8日，由清華大學主辦、中國人民外交學會協辦的第八屆世界和平論壇在清華大學拉開帷幕。在下午的第三組小組討論中，泰國外交部高級外交官培訓中心主任Sriratanaban、馬來西亞國際關係研究所主席和首席執行官Mohd Isa、日本駐華大使館首席公使Shikata、中國現代國際關係研究院前院長崔立如以及加拿大卡爾頓大學政治學教授Paltiel就“亞太安全合作與東盟的作用”這一主題各自發表了看法。



泰國外交部高級外交官培訓中心主任Sriratanaban首先說明了東盟如今面臨的挑戰。他指出亞太地區合作出現了倒退，尤其體現在逆全球化的潮流、貿易保護主義以及多邊主義的侵蝕等問題上。除此之外，還有對科技的阻礙、網絡空間的摩擦以及各種挑戰相互交織等問題。此外，Sriratanaban認為更重要的是全球力量的轉變，中美之間科技以及貿易的戰爭和摩擦帶來眾多不確定性。Sriratanaban擔心東南亞成為大國決裂的戰場，東盟不得不面臨選邊的問題。但是一方面中國是東盟最大的貿易夥伴，另一方面美國是東盟第四大貿易夥伴，美國對東盟的投資超過了中國和印度對東盟投資的總額。



Sriratanaban表示今年東盟會進一步加強他們的能力建設，尤其是在一些重要問題上，例如數字化的發展、邊境災難的管理，還有網絡空間的問題，同時東盟也將進一步推動區域全面經濟夥伴關係協定的簽署，來應對全球經濟的不確定性。



此外，Sriratanaban認為東盟首先要向外看，通過東亞峰會等會議、東盟地區論壇等場合進行信任建設，各方求同存異，共同合作，加強主要大國之間的戰略互信，促進合作共贏。此外，Sriratanaban認為行為準則至關重要，她提到1976年簽署的《東南亞友好合作條約》，通過這一條約加強戰略互信，在國際準則基礎上，建立更加具有建設性的競爭關係。關於東盟的主體性問題，Sriratanaban表示東盟提到東盟印太願景，希望能夠把這個願景變為具體的現實，和外部合作夥伴進行合作，把東盟面臨的挑戰變成機遇，把潛在的對抗變為未來合作的機會。



馬來西亞國際關係研究所的主席和首席執行官Mohd Isa表示東盟主導的機制已經建立，只是是否足以應對未來亞太或者印太的安全合作，還有待商榷。此外，她還提到東盟不僅僅是聯繫體，在2016年東盟已經成為一個共同體，現在這個共同體的建設在持續推進。Mohd Isa提到和60年代處於美蘇之間，東盟希望獨善其身保持中立的想法不同，現在東盟對印太地區的前景有清晰的願景。