逾八成日本選民對養老金感到“不安”

中評社香港7月8日電／關於在日本參院選舉中重視的政策課題等，共同社對全國100名選民實施的問卷調查結果顯示，在目前的養老金制度方面表示對晚年感到“不安”的受訪者達到84人。有關消費稅增稅對生活和工作的影響，41人回答“有很大負面影響”，48人回答“有一些負面影響”，二者合計佔據大半。突顯出大多數選民在經濟上抱有不安的情況。



該調查於6月19日至7月3日實施，對47個都道府縣的男女各50人進行了詢問調查。



決定投票對象時最重視的課題中，選擇“經濟對策”的最多，有21人。之後是“消費稅”和“養老金”各17人，7人選擇“少子化對策”，6人選擇“就業和勞動政策”。僅有5人選擇了首相安倍晉三力爭成為爭論點的“憲法修改”。



關於對晚年感到不安的理由，有受訪者稱“如果少子老齡化繼續加劇，養老金會減少”（38歲的愛知縣男性農民語），“有可能拿不到養老金”（27歲北海道男性公司職員語）等，紛紛表達了對養老金髮放金額減少和制度本身崩潰的擔憂。



有來自正在領取養老金的人群真切的聲音稱“完全不夠，靠孩子照顧勉強維持生活”（72歲的青森縣主婦語）。也有意見稱“不指望養老金”（30歲的福井縣男性個體戶語）。



關於針對估算稱夫妻兩人晚年需要2000萬日元（約合人民幣127萬元）存款的金融廳報告的政府應對，出現很多批判意見，如“沒有負責任地傳達給國民，對這種故意模糊的做法感到不安”（55歲的仙台市主婦語）。



關於是否切實感受到政府政策“安倍經濟學”帶來的經濟上的影響，回答“沒有影響”的最多，有56人。10人認為“有很大負面影響”，14人表示“有一些負面影響”。回答“有一些正面影響”的為18人，表示“有很大正面影響”的為2人。



自民黨在競選承諾中將就業環境的改善等作為“安倍經濟學6年的成果”來宣傳，但調查顯示很多選民並沒有感受到經濟政策帶來的好處。