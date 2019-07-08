喜樂島聯盟籌組政黨　爭取參選2020

獨派爭取與陳水扁合力組黨。圖為陳水扁與妻吳淑珍、女婿趙建銘。(陳水扁臉書) 中評社台北7月8日電／喜樂島聯盟政黨籌備委員會成員劉敬文（妖西）8日表示，正在籌備組黨，規劃在20日舉辦喜樂島聯盟政黨成立大會，並擬推出2020“總統”候選人、不分區與至少10席區域“立委”。



劉敬文8日接受中央社訪問指出，喜樂島聯盟組黨行動，昨天的籌備會議決議，由喜樂島聯盟總召集人郭倍宏、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲、前台中市議員陳福文、台大醫學院助理教授游偉絢與他組成五人工作小組，推動在7月20日召開黨員大會。



劉敬文指出，蔡英文執政不佳，再加上民進黨初選過程引發泛綠支持者強烈不滿，喜樂島聯盟政黨是這樣背景下的產物，此外，新政黨也是延續喜樂島聯盟的“正名制憲”、“國家”正常化的主張。



他說，成立喜樂島聯盟政黨是為了推2020候選人、不分區“立委”與至少10席的區域“立委”，這個過程會很困難，因為台灣對於新的政治力量的產生有很大的阻力，但他們會設法克服。



劉敬文提到，7日的籌備會議也決議，推派代表去見陳水扁，因為希望與理念相同的力量合作，這其中當然包括陳水扁，盼志同道合的人一起推動此事。



傳出陳水扁推動組黨，陳水扁兒子、高雄市議員陳致中在LINE群組發布訊息否認，表示沒有這回事。