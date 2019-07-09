王緝思：中美關係未來尚不明確

中評社北京7月9日電（中評社報道組）8日下午，北京大學國際關係學院教授王緝思召開新聞發布會，就媒體有關中美關係的問題發表自己的看法。在回答有關中美經貿談判前景和2020年美國總統選舉的問題時，王緝思坦言很難預測，雙方關係的不確定因素還有很多。



王緝思表示，之所以選舉結果難以預測，一是由於目前尚不清楚民主黨可能會推選什麼樣的候選人同特朗普競逐，二是由於，歷來美國總統選舉，經濟是關鍵因素，特別是2020年夏季美國的經濟情況，尤為關鍵。他說，目前美國經濟表現比較好，但存在隱憂，所以難以預判明年的狀況。



而對於未來的中美關係，王緝思表示，美國對華的基本態勢不會發生很大變化，即便是民主黨人上台，也只可能在具體做法和政策上有調整，比如不再像特朗普這樣把主要精力放在貿易問題上，而會同時關注氣候變化、醫療、衛生、打擊販毒走私等。但這種變化是積極還是消極的，難以確定。



王緝思還強調，貿易談判只是中美關係中的一部分，甚至未必是主要部分。中美關係還包括安全、政治領域，這些領域同樣存在不確定因素。而經貿摩擦即使達成最終協議，執行的障礙仍然很多。



這是本屆世界和平論壇的首場新聞發布會，王緝思梳理了中美關係的發展歷程，認為長期來看，可能會存在轉機和樂觀積極因素，但目前而言，美國對中國全面施壓，情況比較沉重。



王緝思還回答了有關文明衝突論調、韜光養晦戰略以及台海方面的問題。



（實習記者 劉華峰 葉甘霖 记者 李娜）

