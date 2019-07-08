外交部：望美方停止限制打壓中美人文交流

中評社北京7月8日電／針對美國一些人和機構對中國在美學生學者、科技人員和華裔科學家進行無端指責和騷擾的做法，外交部發言人耿爽8日表示，中美人文交流符合兩國的根本利益，妄圖通過收緊人文交流遏制中國發展荒謬至極，望美方停止限制打壓兩國人文交流的錯誤做法。



在當日例行記者會上，有記者問：近日，美國主流媒體報道了美國國立衞生研究院、聯邦調查局無端調查安德森癌症中心華裔終身教授吳息鳳並迫其辭職事，指出美方有關做法意在阻撓中美人文交流與科技合作，這樣做有損美國自身利益。請問中方對此有何評論？



耿爽說，近年來，美國一些人和機構抱著遏制打壓中國發展的零和思維和險惡目的，羅織“從事間諜活動”等荒謬藉口，對中國在美學生學者、科技人員和華裔科學家進行無端指責和騷擾，製造了不少冤假錯案，嚴重干擾了兩國人文交流與科技合作。美國越來越多的高校、智庫和各界人士對美方的錯誤做法表示質疑、批評。美主流媒體在上述報道中也指出，美方的有關做法毫無事實根據，是在偏執和歧視的道路上採取的危險舉措，終將損害美國自身的利益與形象。



他說，在21世紀的今天，國際合作是科技發展的必然要求，人文交流是無法阻擋的時代潮流。中美人文交流對增進兩國人民相互理解認知、推動中美關係穩定發展意義重大，符合兩國的根本利益。妄圖通過收緊人文交流遏制中國發展荒謬至極，只會搬起石頭砸自己的腳。



耿爽說，近日，習近平主席同特朗普總統在大阪會晤時再次談及兩國人文交流，強調中方希望美方公平對待中國留學生，保證兩國人民正常交流。特朗普總統作出積極表態，表示他一直歡迎中國留學生赴美國留學。兩國元首達成的重要共識，為深化中美人文領域的交流合作指明瞭方向。



“我們希望美方正確看待中國發展和中美關係，停止限制打壓兩國人文交流的錯誤做法，同中方相向而行，認真落實兩國元首重要共識，維護和加強兩國人文領域的交流合作，為共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係打下堅實的民意和社會基礎。”耿爽說。