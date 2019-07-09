跨大西洋關係：競合之中，各方取態不定

會前，嘉賓互相溝通。（中評社 劉華峰攝） 會場全景（中評社 劉華峰攝） 嘉賓準備開始會議（中評社 劉華峰攝） 參會學者、記者和學生（中評社 劉華峰攝） 中評社北京7月9日電（中評社報道組）8日下午，第九屆世界和平論壇“跨大西洋關係與國際秩序”分組討論舉行。會議由清華大學社會科學院副院長趙可金主持。中聯部原副部長、中國人民爭取和平與發展協會副會長於洪君、法國國際戰略關係研究所主席博尼費斯、美國加州聖地亞哥分校政治學教授大衛•拉克和德國國家安全事務研究所主席佩爾特斯•福爾克爾參加討論。中美德法四方專家分別就跨大西洋關係、國際局勢以及中國的作用論述了自己的觀點。



於洪君：大國關係健康穩定是重中之重



於洪君首先發言，他首先簡單梳理了國際關係的發展歷程，並明確了國際秩序應該是以《聯合國憲章》為原則的一套國際法體系和可以被普遍確認的國際關係準則，以及全球治理的機制。



他指出，現在的世界力量對比正發生變化，處於劇烈的動蕩改組時期，權力重心從西方轉移到東方，智能技術、人類繁殖技術等非傳統安全威脅越來越多，文明互動更加複雜、劇烈。世界處於國際秩序重構時期。



這樣的背景下，歐洲國家想要加強自己的立場整合，加強自己的獨立自主地位，在多極化進程提升自己的作用和影響，甚至和美國並駕齊驅，於洪君認為這是不符合國際關係主流的，跨大西洋關係已經過時，應該讓位於全球夥伴關係，以保證各國面對複雜的新問題可以合作，凝聚共識。

