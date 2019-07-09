快評：學者憂軍事衝突　台海局勢有失控風險

中評社快評／台灣政治學學者趙春山昨天在台北一個場合表示，未來兩岸關係無法再“維持現狀”，只有“趨統、趨和”和“趨獨”兩條路可選，雖然大多數民眾認為兩岸不可能發生軍事衝突，但不要排除大陸採取有限的、局部的、懲誡性的軍事行動。



趙春山為亞太和平基金會首席顧問、淡江大學大陸研究所榮譽教授，在馬英九執政時期擔任亞太和平研究基金會董事長、遠景基金會董事長，為馬政府兩岸政策重要智囊，經常行走兩岸。趙春山此前曾說，大陸對台政策必定只進不退，2019年將是兩岸關係關鍵年，甚至可能是1949年後最重要的一年。



趙春山對兩岸局勢的了解、判斷，比一般民眾更深、更精準。近年兩岸關係惡化，“台獨”勢力不斷操弄“反中抗中”，尋釁滋事；蔡英文又即將在7月11日出訪中南美洲“三聖”，要過境美國紐約、丹佛，美台隨時大幅升級關係，更粗暴衝撞“一中”。台海局勢發展一點也不樂觀。



台灣媒體消息說，上月中旬於美國紐約舉行的一個相關會議上，與會的陸方人士警告，若美國繼續不斷挺台測試北京底線，大陸可能被迫啟動“反分裂國家法”。台灣有民眾7月4日在馬祖東引附近見到一艘大陸核潛艇浮現，台灣軍方聲稱情勢相當詭異，“不像偶發事件”。



種種跡象顯示，台海局勢是有失控風險的，而風險來自“台獨”勢力、外國勢力的不斷尋釁滋事。戰爭沒有贏家，和平沒有輸家；唯有知道戰爭的殘酷，才知道和平的可貴。踐踏“一中”，不斷衝撞大陸底線，危害和平，兩敗俱傷，智者不為。