藍議員鍾小平擬退黨挺柯　組里長後援會

鍾小平將退出國民黨挺柯文哲。(中評社 資料照) 中評社台北7月8日電／台北市長柯文哲近期全台跑透透，對於是否參選2020仍不願鬆口，中國國民黨籍市議員鍾小平透露，柯文哲4日於上海宴請雙方官員、隨行議員及媒體，席間他與台北市副市長鄧家基談話，鄧說沒直接表態柯會選“總統”，但鍾解讀柯確定會選“總統”，因此返台後展開12個行政區里長動員，要幫柯籌組後援會。



國民黨“總統”初選正在進行，卻選在此時幫無黨籍的柯文哲動員，鍾小平說，早在半個月前傳訊息表明要退黨，當初“立委”初選民調監聽，自己民調較高卻落敗，代表黨要趕他走，因而決定退黨。



三立新聞報導，國民黨台北市議員鍾小平已開始動員里長替柯籌組後援會，北市府顧問蔡壁如也已證實此事；鍾小平也向三立表示 ，雙城論壇第二日晚間，柯文哲宴請雙方官員、隨行議員及媒體，台北市副市長鄧家基席間就說他判斷柯會參選“總統”。



蔡壁如8日受訪時指出，鍾小平有跟她說過，她有說希望鍾還是不要離開國民黨，但尊重他，他是很支持柯市長，他不介意動員里長幫柯市長組後援會；鍾小平接受三立新聞訪問時也承認有和里長們聯絡，替柯文哲籌組後援會，“里長們大都蠻支持”。



至於柯文哲是否選定了？鍾小平說柯文哲一定選，雙城論壇第二日晚間柯文哲請雙方官員、隨行媒體與議員吃消夜時，柯離席後，鄧家基就講他判斷柯會選。



鍾小平8日還原當晚與鄧家基談話，鍾小平說，當時餐會很熱鬧，兩人有討論柯會不會選2020的議題，因現場很吵雜聽不太清楚，對於柯選不選“總統”，鄧沒有那麼篤定，但從談話中他解讀柯會選，因此決定幫忙動員。



鍾小平表示，此次前往上海雙城論壇席間，柯有問隨行議員選“總統”的利弊得失，柯說沒鬆口表態，但他認為柯會選，最快應該8月宣布，因此決定提前幫忙動員，柯也知道清楚動員一事。



對此，北市府發言人劉奕霆表示，當晚宴會是主團結束行程後私下聚餐，因人數眾多，無法得知宴會過程談話狀況，柯市長至今也沒對外宣布要參選，一切仍是專心市政。



（中時 ）