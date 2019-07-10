兩岸媒體做客世界溫州人家園　睹溫商風采

世界溫州人家園（中評社 海涵攝） 中評社溫州7月10日電（記者 海涵）習近平總書記曾說過，“希望溫州要總結經驗，搶抓機遇，發揮優勢，加快走出去步伐，不但‘成為本土的溫州’‘全國的溫州’，更要發展成為‘世界的溫州’。”這句話，被刻在了世界溫州人家園一層的墻壁上，時刻提醒著溫州人再接再厲。



日前，“聚焦浙江大灣區”兩岸新媒體聯合采風團一行來到世界溫州人家園進行了參觀。



世界溫州人家園是溫州市委、市政府打造的“兩線三片一家園”亮麗城市名片之一，是世界溫州人的情感地標、精神家園、回歸樣形象窗口，是溫州人精神、溫州人創業奮鬥史的展示平台，是促進海內外溫州人互動交流、情系家鄉的聯誼平台，是承載溫商回歸、促進共融共贏的合作平台。



世界溫州人家園於2018年11月9日正式開園，位於溫州濱江商務區，由三棟大樓構成，總占地面積約50407平方米，分為聯絡聯誼、主題展示、創享服務、回歸示範四大板塊，包含十三個項目。石碑上“世界溫州人家園”這七個字是由溫州市著名的書法家陳忠康先生所題（浙江永嘉人）。



記者一行首先參觀了世界溫州人博物館。世界溫州人博物館位於溫州市民中心B3幢一層和二層，匯集的千餘件展品見證了溫州人千百年來砥礪奮進的光輝歷程，訴說著溫州人的商行天下，智行天下，善行天下，每一件展品，都是一個精彩的溫州故事。進入B3幢大門，只見大廳二樓走廊墻體呈現出一派民國風裝飾，展現老溫州的風貌；大門左側為博物館入口處，設置小書吧和接待處；進入博物館後，首先映入眼簾的是數字館的互動多媒體“笑臉墻”，觀眾站在屏幕前，可以留下美麗的笑容。數字館設立了《我是溫州人》、改革開放60個精彩瞬間；還有6個大型電子顯示屏，展現溫州風景，有雁蕩山、楠溪江、非遺項目等內容，滾動播放；另外一側是數十台老式電視機組成的展示屏，主要展現老溫州的風貌。數字館是世界溫州人博物館最有特色的展區，運用多媒體交互技術，展現溫州人文歷史景觀。

