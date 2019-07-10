中日學者熱議“中日+”合作與第三方市場

第八屆世界和平論壇8日下午舉行以“‘中日+’合作與中日關係”為主題的小組討論 中評社北京7月10日電（記者 徐夢溪）第八屆世界和平論壇8日下午舉行以“‘中日+’合作與中日關係”為主題的小組討論，邀請到兩位中方專家和兩位日方專家，研討中日關係和中日第三方市場合作。



談及“中日+”合作，日本安全與外交政策學會主席秋山昌廣認為，這主要關係到中日和第三方市場合作。那麼第三國市場合作最大的要點是什麼？根據他的理解，主要是最近的日中關係的改善，必須要顯示改善成果的合作，而今後兩國關係，必須確保能夠按照良好的穩定方向去發展，進一步推動它的發展，這是兩國合作的意義所在。



秋山昌廣具體談到，中國的優勢在於資金實力、快速決策以及政治實力；日本的優勢在於技術和人才和符合國際標準的投資活動或者企業活動。這就需要日本尊重中國的優勢，中國尊重日本的優勢，雙方彼此承認，能否做到這一點並不簡單，但是確實是最重要的事情之一。



中國社會科學院日本研究所副所長楊伯江表示，看好“一帶一路”框架下的中日第三方合作，儘管有很多具體的問題要解決，好在這些具體的問題不屬於戰略層面，而是屬於戰術層面，關鍵看我們的腦筋動的夠不夠。中日要就第三方市場務實合作，就需要做到兩點：一是雙方要有充分的實際措施來體現我們強烈的政治意願；要有社會的參與，包括政府也包括企業，包括智庫機構，包括社會團體。



楊伯江強調，在務實合作中，增加中日之間，特別是兩國社會之間面對面的觸碰或者是接觸非常重要，中日應該從國交走向社交時代。



東京大學法學院教授小原雅野回顧了大阪G20期間，中日兩國領導人發布的十點共識，其中第八項特別重要，內容包括兩國領妥善處理兩國敏感問題，共同管控摩擦和分歧達成同時，雙方就中國海相關的原則共識，這是2008年雙方達成東海共同開發的共識，進一步推動這個共識的實施，然後為實現東海的和平穩定，使東海成為和平合作友好之海。兩國已經充分感受到過去十年對峙的痛苦，怎麼樣避免刺激民族感情的敏感問題，特別是需要雙方的克制，對日本方面來說第八項原則共識，能不能確保日中關係取得長期穩定發展的要素，把這些共同原則去落實在行動上，雙方需要相互的戰略克制。



中國國際問題研究院副院長榮鷹表示，“中日+”是一種創新。這種形式把中日競爭這一面的關係轉換為合作或者是協調的方式來，更重要的是，把中日互為合作夥伴，互不構成威脅這個政治共識轉化為實際的行動。要推進中日第三方合作，首先就需要政府、官方在日中第三方市場合作中發揮好作用，既不能缺位，也不能越位，最好要到位；其次，考慮到第三方的關切是非常重要的；三是因為這是一個新生事物，所以我們對第三方合作應該有一個合理的期待。