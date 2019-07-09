美批准對台軍售重型戰車等軍備22億多美元

圖為台灣陸軍實施戰車砲射擊。(照片：陸軍粉絲頁) 中評社台北7月9日電／美國國防安全合作局（DSCA）8日發布新聞稿指出，美國國務院批准2筆可能對台軍售案，包括108輛M1A2T艾布蘭戰車（M1A2T Abrams）與相關設備和支援，約為20億美元。另一筆為250枚肩射式刺針飛彈，及其相關設備與支援，估計金額為2.23億美元，行政部門已通知“國會”。



國防安全合作局透過新聞稿表示，軍售案出售的設備與支援，不會改變區域的軍事平衡。



國防安全合作局指出，透過這項研擬軍售案支持接收方（指台灣）持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。



國防安全合作局說，此軍售案符合美國法律與政策；這是依法提交可能軍售通知，並不代表已完成銷售。



台媒報道，台軍方官員日前證實，台灣採購108輛M1A2戰車，全是庫存新車，全案分5年執行，預訂於2024年全數交車，並部署於北部裝甲部隊。



據指出，M1A2戰車非常重，不能隨便在公路上跑，陸軍還要為此採購專屬的拖車隊，另陸軍湖口、林口等地戰車所需二、三級廠保養維修設施、集用場、油庫，聯外通道等，都須全數更換、拓寬。此外，M1A2戰車的炮彈，台灣也無法生產，必須向美原廠採購。



有關美方首度售台250枚肩射刺針飛彈，據指出，台灣將部署於海軍陸戰隊與陸軍。由於擔心肩射刺針飛彈淪入恐怖分子手中，美方對這型飛彈一直很小心，管制也很嚴，不輕易對外軍售。