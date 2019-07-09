黃暐瀚看國民黨初選民調　就這8個字

黃暐瀚針對網友關心的國民黨初選問題提出說明。(照片：黃暐瀚臉書) 中評社台北7月9日電／中國國民黨從8日至14日進行2020初選民調，15日確認提名人選，許多網友感到焦慮，怕自己的支持者被做掉。對此，資深媒體人黃暐瀚昨天在臉書開直播回答提問，並發文整理出多數網友提出的四大問題。他強調，這次國民黨的民調相當嚴謹，而且計分設計對人氣高者相對有利。他要網友安心接電話，好好說選擇就對了，“選你所愛、愛你所選”。



參與國民黨初選者有5人，包括高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘、前黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。



以下為黃暐瀚臉書全文：



國民黨初選民調！



從今天開始一連七天，國民黨要做“總統”初選民調了。



這段時間很多網友來信詢問，會不會這樣？會不會那樣？有沒有可能作弊？會不會被做掉？暐瀚今天特別開了直播，徹底談清楚這個問題。（中間有一段誤關聊天室，以至於我自己看不見，以為是不是直播停了，暐瀚停了好幾分鐘，很抱歉，請直接省略）



1、可不可以講“非誰不投”？“唯一支持”？



可以。



這份問券，一共有九題（問卷上其實還有第十題，是註記性別，由調查員自己填寫）除了1、8、9三題是問“戶籍、年紀、學歷等基本資料”之外，另外六題，都是問“互比、對比”支持誰？



這幾題，調查員是按著問券問的，所以只要確認選擇對象，就能得分。（比如說：請問蔡英文、柯文哲、韓國瑜您支持誰？你如果回答“非韓不投”或“唯一支持韓國瑜”，調查員會跟您確認“所以是支持韓國瑜嗎”？只要確認，就算圈選，不會有不講全名，就變無效的問題）



當然，按照問卷所問，講全名一定是更保險，但不會因為說出某句話，就變成無效問卷，重點是要跟調查員，確認您的意見。