蔡過境前夕美國務院通過軍售案　府：感謝

美國務院通過22億美金對台軍售案，蔡政府表達感謝。（中評社 資料照） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）美國國防安全合作局（DSCA）8日發布新聞稿指出，美國國務院批准售台M1A2T艾布蘭戰車與相關設備、刺針飛彈及相關配備，金額約22億美元，行政部門已通知國會。台灣官方表示歡迎，府發言人張惇涵表示，在台美雙方共同紀念《台灣關係法》立法40週年之際，美國政府持續以具體行動履行對台灣關係法與六項保證的承諾，協助台灣強化自我防衛力量，我們也表達由衷感謝。



蔡英文7月11日將訪問加勒比海“邦交國”，也會過境美國。美國務院則選在蔡過境前，通過約22億美元的軍售案，時間巧合。



張惇涵表示，美國政府對台提供防衛性武器，支持台灣建立堅強“國防”實力，以嚇阻可能的軍事威脅，讓台灣在捍衛台海和平與區域穩定上更具能力與信心。



張惇涵說，作為印太區域中負責任的一員，台灣將加速“國防”投資，並持續強化與美國及理念相近“國家”的安全夥伴關係，共同捍衛區域中的安全與穩定，並守護台灣的自由民主價值。



台“外交部”表示，此為特朗普政府上任以來第四度對台軍售，也是繼2019年4月15日美方提供台灣飛行員訓練及路克空軍基地F－16戰機升級維修套案後，第二度對台軍售，充分展現美國政府對台灣“國防”需求的高度重視與支持，以及持續履行對台安全承諾的堅定決心。



台“外交部”指出，台灣感謝美方逐步落實對台軍售常態化機制，使台灣能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。近來中國不斷以恐嚇言論及軍事挑釁行徑破壞區域內的和平及穩定，台灣位處於中國野心擴張的最前線，承受北京無所不用其極的壓力及威脅。此次台灣採購M1A2戰車及各式飛彈，對於提升台自我防衛能力，以及落實軍整體防衛作戰概念，具有重大意義與助益。