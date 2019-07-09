蓋茨：喬布斯是蘋果魔法師　我只是個小巫

科技巨頭微軟的聯合創始人、億萬富翁比爾·蓋茨（Bill Gates）表示，史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）可以讓蘋果起死回生，是蘋果的魔法師（wizard），讓員工保持積極性並長時間工作。與其相比，他只是“小巫見大巫”。



“我只是個小巫罷了。”接受CNN（美國有線電視新聞網）採訪的蓋茨說，“只要他一施展法術，我就看到人們沉醉其中。而我只是個小巫師，所以我用這些法術不起作用。”



儘管如此，2011年因胰腺癌去世的蘋果前首席執行官喬布斯並沒有在家里用“咒語”進行管理。相反地，按照蓋茨的說法，他的領導風格是“不要在家里做這件事”。



喬布斯以強有力的管理聞名，他的性格中有易怒、急躁等負面的東西。不過，蓋茨說，“在挑選人才、超級激勵人才方面，我還沒有遇到任何人能與之匹敵。”“他的韌性帶來一些令人難以置信的積極因素。”



蓋茨說，喬布斯是一個獨特的例子——使瀕死的蘋果成為世界上最有價值的公司。但是，不會有很多這樣的故事。



喬布斯過世以後，蒂姆·庫克（Tim Cook）成為該公司首席執行官。6月27日，該公司宣布蘋果公司設計總監強納生‧艾夫（Jonathan Ive，又名Jony Ive）離職。



艾夫被認為是蘋果最重要的人物之一。他為蘋果效力三十多年，負責工業設計以及蘋果所有主要產品的外觀和感覺設計，包括iPhone和Mac。



作為世界第二富，蓋茨在外也有著強硬的名聲。當被問及自己的領導風格時，他對CNN主持人法里德‧扎卡里亞（Fareed Zakaria）說，“除了（在反壟斷訴訟案中）給司法部的證詞之外，我出去與媒體或客戶會面交談時，沒有人說過我粗魯、唐突或發號施令。”



比爾蓋茲在接受媒體訪問自爆，讓他至今無法釋懷的“最大錯誤”，就是讓 Google 有機會推出 Android 這種非蘋果的手機作業平台，這讓微軟失去價值 4000 億美元的市場。



儘管如此，蓋茨表示微軟仍然非常強大。根據 Forbes 的排名，比爾蓋茲是世界上第二富有的人，淨資產為 1029 億美元。



在微軟內部，他說，“我們相互之間非常強硬……有時候是太過了。”（來源：DJY ）