蔡政府打“假新聞”啟動　普設大選查察小組

高雄地檢署“查察賄選及暴力執行小組”揭牌。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月9日電（記者 高易伸）因應即將到來的2020大選，“法務部”即日起陸續在各縣市成立“查察賄選及暴力執行小組”掛牌運作。高等檢察署高雄分署主任檢察官張金塗在高雄地檢署的揭牌儀式上表示，大選區選舉雖不易產生賄選情事，但這次大選各陣營粉絲間立場鮮明，像上周就有韓粉來高雄觀光，還發生跟商家起衝突事件。



張金塗說，現在國民黨正在初選之際，但賭盤也沸沸揚揚，未來選舉不同陣營若有過激言論及行為，將可能產生暴力衝突，將來要請警調多加留意。



高雄地檢署今日上午9時許在檢肅黑金專組主任檢察官辦公室前，掛牌成立“查察賄選及暴力執行小組”，啟動2020大選查察機制，以貫徹嚴正查賄決心、打擊金錢、暴力或各種不法手段介入選舉。



檢察長周章欽也表示，這次大選任何有關選舉違法案件，我們一定查察偵辦，特別是在打擊“假新聞”跟“假消息”部分。對於上述情事，我們有一個很直接的窗口，希望任何通報可以直接進來這裡，尤其這次大選一定要遏止假新聞、假消息蔓延。



今日出席“查察賄選及暴力執行小組”揭牌者包括，高雄高分檢主任檢察官張金塗、檢察長周章欽、廉政署南調組組長黃元冠、高雄市“調查局”處長秦太龍、高雄市政風處長林合勝、高雄市警察局副局長林書田、襄閱主任檢察官葛光輝、主任檢察官李宛凌等人。