卓榮泰訪美返台　籲僑胞參與本土保衛戰

卓榮泰訪美10天後抵台。（照片：民進黨提供） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）民進黨主席卓榮泰赴美國進行“勇續台灣，民主夥伴”訪問之旅已結束，今日抵台。卓榮泰表示，蔡英文緊接著也要出訪，希望此行的成果，可以讓蔡及執政團隊過境美國過境時，更清楚瞭解旅外民眾心中對台灣未來發展的重要方向。



卓榮泰此行尚有“立委”暨黨國際部主任林靜儀、綠委李俊俋、及黨務主管隨行。



卓榮泰在蔡英文出訪前先抵達美國探路。據了解，主要是美方想要了解初選之後，民進黨整合的工作。而卓此行也剛好替對蔡初選時有意見的海外僑民進行說明。



卓榮泰表示，他將會帶回去向所有黨的同志說明，各地的僑胞對未來的選舉是何等重視。我們一定要拿出真正拚到底的精神，讓各地的僑胞感動，進而回來台灣共同加入這一場2020的本土政權保衛戰，一同“保衛大台灣、抗衡新霸權”。



卓榮泰與訪問團團員昨日在舊金山機場等候轉機時，特別錄製影片向在華府DC、紐約、費城跟休士頓的各地的鄉親同胞們非常熱忱的接待，表達感謝。他也提到，這次訪美旅程聽到許多寶貴的聲音，都是未來鞭策我們繼續深化進步的動力。



影片中，卓榮泰說到，這次的訪問團除了重點跟各地民眾坐下來深度的交換意見之外，也與當地的美方重要智庫連線，進行內容相當重要的討論，這些將會轉換成對政策的說明跟建議。



卓榮泰認為，這10天的行程非常緊湊，而且非常有價值與意義。首先，藉此重新拉近了民進黨跟各地鄉親們的距離。其次，和大家共同勇敢地、正面地面對問題，共同討論解決的方法。最後也最重要的是，與海外民眾約定要一起努力爭取2020大選的勝利結果。



民進黨表示，為期10天的“勇續台灣，民主夥伴”訪問之旅，橫跨美東、美南等地區，拜會了“2049計劃研究所”、“亞洲集團”、“共和黨國際研究院”、“全球台灣研究中心”等華府跨黨派的重要智庫，與數十名專家學者面對面交換意見，並造訪“共和黨全國委員會”，進行加強深化台美關係的政黨外交。訪問團也拜會“華府台灣基督長老教會”、“台灣人公共事務會”等民間組織，並與紐約地區婦女會、同鄉會、台灣商會、民進黨美東黨部等不同團體的近千名民眾深度對談。



此外，此次旅程，卓榮泰也受邀到美東、美南夏令會進行演講，他除向在美國的台灣鄉親報告民進黨在去年11月24日選舉後所進行的改革成果及未來要達成的目標，也進一步懇請鄉親在即將到來的2020選舉中，務必與民進黨一同努力，團結打贏這場艱難的選戰，共同守護台灣。旅途即將結束，他要特別感謝“立委”李俊俋、林靜儀一同前往，並向在美台僑鄉親說明台灣“立法院”最新立法進度及未來發展。