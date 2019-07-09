章瑩穎案量刑審判開始　檢方呼籲死刑判決

（來源：中央廣電總台央視新聞客戶端） 中評社北京7月9日電／當地時間7月8日，中國學者章瑩穎案在美國伊利諾伊州中區聯邦法院進入量刑階段。



嫌犯克里斯滕森是否將被判死刑成為各界關注的焦點。首日量刑審判共持續4個小時，嫌犯克里斯滕森出庭。嫌犯父母、章瑩穎家人也出現在庭審現場。



開庭後，被告和原告首先進行開場陳述。隨後雙方進行舉證和質證。檢方呼籲陪審團判處克里斯滕森死刑，而被告律師則請求陪審團判決嫌犯終身監禁且不得假釋。



檢方給出了多項重判的理由：嫌犯將受害者綁架、虐待、殺害的過程及手段異常殘忍，且蓄謀已久；把女兒遺體帶回中國安葬是章瑩穎家人最後的心願，然而嫌犯至今不肯透露章瑩穎屍體的藏匿地點。



被告律師則提出了輕判的情節，如嫌犯長期對酒精和藥物有依賴，且患有嚴重的抑鬱症和焦慮症。嫌犯在2016年與時任妻子離婚後病情加重，多次在大學尋求心理及精神救助未果。



此案所在的伊利諾伊州在2011年已廢除死刑。但此案在美國聯邦法庭審理，死刑依然適用。由12人組成的大陪審團將決定嫌犯克里斯滕森的量刑。只有當全部12人贊成時，嫌犯才會被判處死刑。如果有一人反對，嫌犯將被判處終身監禁。據記者現場觀察，12名陪審團成員中7男5女，其中有11名白人，1名拉丁裔居民，大都在35到50歲之間。據了解，陪審團是由隨機選擇加面試的方式選出，來自各行各業。由於本案涉及死刑判決，而超過半數的普通美國民眾反對使用死刑，因此，法官在面試此案陪審團成員時的重要標準是不得反對死刑。



最終的量刑結果預計將在兩周後揭曉。（央視記者 王冠）



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