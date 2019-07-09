郭台銘：有人滿口謙卑再謙卑　一直玩弄法律

郭台銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）針對昨晚中國國民黨2020初選民調正式啟動，爭取提名的鴻海創辦人郭台銘今天表示，他相信百分之九十九的選民都是理智的，而民調才進行第一天，他會照著既定步驟走，大數據會說明一切。



郭台銘今天在台北市的張榮發基金會召開身障保險社會福利記者會，會中針對媒體提問，昨晚初選民調首日有無掌握大概趨勢，是否會改變選戰策略一事表示，現在民眾沒有很理智去思考，他幾次演講都提到，“國家”需要什麼領導人，領導大家去賺錢，往正向發展去走，還是只要口水戰？



郭台銘說，就像有人嘴巴講謙卑再謙卑，但卻一直玩弄法律，對“國家”不認同（指蔡英文），這人民都看多了，而民調是重要參考指標，他不會改變其行程，也相信百分之九十九的選民都是理智的。



至於是否有民調被做掉的危機？郭台銘說，才民調第一天，就照著步驟來走，大數據會說明一切。



而蔡英文說，郭台銘其實是會怕她？郭台銘不以為然表示，民進黨現在宣傳的口號是，有瑜投瑜，沒瑜投蔡的教戰口號（指民調上要支持韓國瑜），那這樣是誰會怕誰？蔡只想到要選舉，沒有抓到選民要的東西，沒有真正了解人民，就像民進黨以前怎麼對付賴清德，大家要理智去想，不要被這些口號而迷惑了。