義務教育階段教育教學改革綱領性文件出爐　

（來源：新華網） 中評社北京7月9日電／）《中共中央 國務院關於深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》近日印發。這是黨中央、國務院印發的第一個聚焦義務教育階段教育教學改革的重要文件，是新時代我國深化教育教學改革、全面提高義務教育質量的綱領性文件。



義務教育質量事關億萬少年兒童健康成長，事關國家發展，事關民族未來。意見強調，堅持立德樹人，著力培養擔當民族復興大任的時代新人；堅持“五育”並舉，全面發展素質教育；強化課堂主陣地作用，切實提高課堂教學質量；按照“四有好老師”標準，建設高素質專業化教師隊伍；深化關鍵領域改革，為提高教育質量創造條件；加強組織領導，開創新時代義務教育改革發展新局面。



中國教育學會會長鐘秉林認為，義務教育學段跨度長達9年，是在讀規模最大、學齡最長的教育階段，是與每個家庭、每個孩子的命運息息相關的教育階段。在整個教育體系中，義務教育具有奠基性作用，被視為現代國民教育體系的基石。



他認為，意見緊緊抓住關鍵要素，著眼於“教和學什麼”，強化德育、體育、美育和勞動教育應有地位；著眼於“怎麼教和學”，從優化教學方式、加強教學管理、完善作業考試輔導等方面提出具體措施，切實提高課堂教學質量；著眼於“誰來教學生”，強調按照“四有好老師”標準，建設高素質專業化教師隊伍，同時對教育局局長、校長、教研人員隊伍建設提出意見。



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