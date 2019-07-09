巴黎6區區長競選市長　籲亞裔加強參與度

中評社北京7月9日電／據《歐洲時報》微信公眾號“向東向西”消息，當地時間7月6日晚，法國共和黨裔巴黎6區區長、巴黎市長候選人勒考克（Jean－Pierre Lecoq）應法亞共和聯盟名譽主席何福基邀請，準時來到塞納河畔訥伊市福利餐廳與亞裔華人代表共進晚餐，暢談2020年巴黎市長競選、巴黎交通與安全等熱門話題。



巴黎6區代表著“知識”與“奢侈”的融合：聖日耳曼德佩區不僅匯聚眾多咖啡館、書店、畫廊、美術館、博物館，還擁有多個奢侈品牌店與高端百貨公司。



巴黎市長候選人勒考克強調了巴黎市長的特殊地位：“巴黎市長可稱得上是法國第3、4號人物，緊隨總統、總理、部長之後……不僅如此，雖然巴黎與全球其他首都相比只是個小城市，但其媒體影響力是巨大的”。



勒考克同時指出，這座城市在公共交通、安全等方面問題也較突出：“在清潔和安全方面，巴黎都沒有採取應有對策……在公共空間管理更是一團糟，對商家營業額有直接的負面影響”。總體而言，巴黎18年來一直由社會黨政府管理，後者非但未能提供安全、整潔的居住環境，還在 “一些愚蠢的項目”上耗費了巨資。



此外，民眾對政治漠不關心、投票率低也是目前亟待應對的問題。



勒考克指出在巴黎市政選舉中勝出的關鍵，在於提高整體投票率：“18年來，巴黎市政選舉投票率不超過60%。如果投票率增加5%、10%，那就截然不同了。事實上，當年佩雷克斯（巴黎大區議會主席）正是因更高投票率在大區議會選舉第二輪中勝出”。



因此，勒考克督促亞裔群體更積極參與市政選舉、提升公共生活存在感。“亞裔群體需要行動起來、承擔責任，如果你們不這麼做，那別人就會替你們做出選擇。行動起來吧！這是至關重要的。在13區、巴黎東部，我們需要更多亞裔參與政治生活……巴黎人也會因此更習慣看到亞裔參與公共事務。”他說。

