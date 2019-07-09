兵馬俑在美被掰手指案：暫未啟動追責索賠

6月14日，國家文物局同意了秦始皇帝陵博物院開展館藏一級文物“秦代陶質騎兵俑”的修復工作。（來源：國家文物局官網截圖） 中評社北京7月9日電／兩年前，“秦代陶制騎兵俑”在美國展出時，被一名美國年輕男子掰斷手指。今日（7月8日），陝西省文物交流中心回應新京報記者稱，因該刑事案件在美國審判未結束，國內暫未對涉案男子啟動民事責任追究及經濟索賠，後續追責索賠結果將在陝西省文物局官網發布。



美國青年偷掰兵馬俑手指被訴三項罪名



據美國媒體報道，當地時間2017年12月21日晚，24歲美國青年邁克爾·羅哈納參加博物館舉行的一場派對，當晚9時15分，他偷偷溜進一個已經閉館卻沒有鎖門的展廳，看到了博物館正在展出的兵馬俑。



於是，邁克爾·羅哈納掏出手機，用手電筒照著一個兵馬俑的手指仔細研究了一番後，站上陳列台，手臂搭在兵馬俑肩膀照了一張自拍。隨後，他悄悄掰下了兵馬俑的大拇指，藏在衣兜裡帶走了。



事發兩周後，博物館發現這一情況並報警。警方通過監控錄像和指紋鎖定了邁克爾·羅哈納，從其家中追回了被盜拇指。據報道，被損壞的兵馬俑已保存了2000年，價值450萬美元。



隨後，美國檢方以盜竊、藏匿、跨州運輸藝術品三項罪名，對邁克爾·羅哈納提起公訴。經過兩次延期，美國賓夕法尼亞州費城東區法院於今年4月1日至5日，對該案進行了為期5天的審理。



陝西省文物交流中心負責人吳海雲日前接受媒體採訪時公開表示，第一次庭審中，檢方組織並安排近30名證人出庭作證，其中包括該中心的3名人員。此外，檢方還聘請了美籍華人律師協助證人出庭作證。

