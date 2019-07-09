國內油價迎下半年首次調整

中評社北京7月9日電／7月9日24時，國內成品油調價窗口將再度開啟，這也是今年下半年首次調價，多家機構預測油價將結束此前的“兩連跌”，迎來上調。



據隆眾資訊數據，截至7月5日，原油綜合變化率為4.12%，預計對應上調幅度155元／噸。卓創資訊測算的對應上調幅度為158元／噸。



本輪調價周期內，國際油價呈現震蕩走勢。截至7月5日收盤，美國WTI原油期貨漲0.17美元，收報57.51美元／桶；布倫特原油期貨漲0.93美元，收報64.23美元／桶。



“歐佩克同意將減產協議延長9個月，但並未加大減產份額，市場幾乎無任何超市場預期利好傳出，多頭獲利離場導致油價連跌。”卓創資訊成品油分析師張肇欣說，但美國石油庫存驟降、美股上漲等消息對市場也起到了支撐作用，國內原油變化率始終處於正值區間，所以本輪成品油零售限價或上調。



目前，全國大多數地區柴油價格在6.2元／升左右，92號汽油零售限價在6.5－6.7元／升。



加油站零售方面，隆眾資訊分析師李彥介紹，近期中石化等主營站的優惠政策依然是集中在某些站點進行大力度優惠，而並非全面鋪開；民營加油站的零售價多比主營加油站低0.4－0.6元／升，僅部分位置相對偏僻的站點存在大幅優惠。



（來源：中國新聞網）