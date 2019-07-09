指韓不理智？郭台銘：我會不理智走到底

郭台銘今出席身障保險社會福利記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海創辦人郭台銘，因昨天活動中，在沒有關麥的情況下，講了“他已經不理智”這句話，被外界認為是在指其競爭對手高雄市長韓國瑜。郭台銘今天對此回應表示，他的話都被斷章取義，所以不再多強調，但國民黨必須團結，大家必須理智，如果真要說誰不理智，那就是他自己，他會不理智走到底。



郭台銘昨天下午出席1111人力銀行與青年有約座談，現場發生直播的電視台麥克風沒關，郭台銘當時沒注意，聊天時脫口表示：“他已經不理智了”，而不理智的對象疑似就是在講韓國瑜。



郭台銘今天在台北市的張榮發基金會召開身障保險社會福利記者會，會中被問到“不理智”是在講誰？



郭台銘說，他的話常常被斷章取義，所以不再強調，那不管談到誰也好，“中華民國”要贏國民黨要贏高雄要贏，如果這次不團結要三贏非常困難，所以大家要理智面對選戰，而不理智也許可能指得是他自己，從投入這個選戰，很多人就說他已經不理智了，但他會不理智走到底。



另外，競爭對手國民黨前主席朱立倫今天再評郭台銘的0到6歲孩子政府養的政策不會成真？



郭台銘說，他去哪裡找預算已經很清楚，而政策是有沒有心去做，現在台灣人口是不是在減少？要正視這問題，投資小孩是未來，這是投資不是負債，虧朱還是念會計學的，投資小孩是“國家資產”，小孩是每個父母的，也是“國家”的。如果沒有新生命，哪還有希望？



郭台銘強調，他是能帶給台灣人民希望的人，但大家一到選舉，就為了這枝微末節的事情糾纏不清，應該選出一個對未來有希望，敢提出未來政策的人，不要再捲進枝微末節中，對這政策他是堅持到底，不然“國家”沒有希望。