汪洋出席優化營商環境座談會　

中評社北京7月9日電／7月8日，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在京與有關民主黨派中央負責人座談，就民主黨派開展的“優化營商環境激發微觀主體活力”課題調研成果進行協商。



汪洋對相關民主黨派調研成果給予充分肯定。他強調，營商環境是市場主體賴以生存和發展的土壤，是一個國家和地區的重要競爭力。優化營商環境需要久久為功，需要黨政部門、市場主體和社會各界共同努力。民主黨派智力密集，與市場微觀主體聯繫緊密，要廣泛傾聽企業和群眾的訴求，多獻可行之策、務實之計。要圍繞優化營商環境廣泛開展民主監督，推動有關政策落細落地。要引導黨外人士及民營企業理性看待我國營商環境的發展變化，多做理順情緒、化解矛盾、澄清誤會、增進共識的工作，凝聚正能量。



汪洋指出，調研協商座談會是以習近平同志為核心的中共中央創立的重要政黨協商形式，需要在實踐中不斷探索完善。要健全精准選題機制，聚焦中共中央重大決策部署和經濟社會發展中的難點問題，開展深入調查研究，把互動交流貫穿調研協商全過程，提高協商的針對性、有效性。各民主黨派要加強參政議政專門委員會建設，大力培養高素質人才，為調研協商提供智力支撐。各級黨政部門要高度重視政黨協商，為民主黨派開展調研提供積極支持，努力用好調研協商的成果並及時向有關方面反饋。