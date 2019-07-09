3名中國遊客舊金山遇襲受傷　嫌犯當場被捕

三名遊客在金山鬧市之中遇襲。（來源：美國《世界日報》） 中評社北京7月9日電／據美國《世界日報》報道，三名來自中國廣東的遊客在美國舊金山市中心遇襲，疑遭砍傷並被毆打，血灑現場。大批警員隨後到場，拘捕一名非裔嫌犯。傷重的一名男性遊客隨後被送往舊金山總醫院治療。



事件是否是“隨機砍人”警方尚未有定論，案件也在進一步調查中。



報道稱，事情發生在當地時間周日（7日）上午11時30分左右，三名來自廣東佛山的中年遊客，兩女一男，在金山市中心Market街和2街之間的T字路口遇襲。當事人吳小姐回憶說，當時他們走在路上，“無緣無故”就被一名非洲裔人士襲擊。據悉，當時他們準備過馬路，走後面的盧先生突然被打，隨後兩名女性大聲呼救時，也被嫌犯毆打。



遭毆打的吳小姐說，當時他們三人準備去市中心商場購物，誰知飛來橫禍。他們三人都是遊客，來美國探親旅遊，親戚家在舊金山肖化區。據悉吳小姐的親戚開車把他們帶到了金山市中心之後離去，然後吳小姐三人在市中心尋找商場時走錯路。



對於盧先生下巴那一條長長的傷口，她們表示現場混亂，自己也沒有看清嫌犯是否有刀砍傷的，但是認為是刀傷所致。盧先生的左邊下巴也有疑似鈍器所刺的傷口。吳小姐和另一位女性遊客則無大礙。



記者現場目擊，當時盧先生倒臥在T字路口，下巴右側有一條較深傷口，現場有血跡，吳小姐和其他民眾幫忙用紙巾捂住他的下巴止血。另外，有民眾追打試圖制伏一名非裔。由於地處鬧市區，現場混亂，不少民眾圍觀，車輛改道。



大約數分鐘後，大批警員到場制伏上述的非裔男子。應急救援的消防人員也到場將受傷的盧先生抬上救護車。

