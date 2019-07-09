朱立倫勸郭台銘趕快簽公約　免得大家有疑慮

朱立倫舉行記者會提出青年政策。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月9日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫今天上午舉行記者會提出青年政策。對於鴻海創辦人郭台銘是黨內5位參選人唯一不簽參選公約，且遭外界質疑會脫黨參選，朱立倫表示，他不管郭台銘到底簽不簽，但沒有任何一個人有例外，可以參加初選後，如果沒獲得提名，就說要脫黨違紀參選，他勸“郭董”趕快簽一簽，免得大家有疑慮。



朱立倫上午在台大校友會館舉行“年輕的最好”記者會，提出他對青年政策的看法，包括國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗、“立委”柯志恩、林奕華、蔣萬安、陳學聖、許毓仁及朱立倫的子弟兵、新北市議員葉元之、江怡臻、陳偉杰、蘇弘欽，以及台北市議員張斯綱、徐巧芯等人都到場助陣。



國民黨8日至14日進行初選民調，昨天是第一天，外界都把焦點放在黨內初選，對於郭台銘拒絕簽下參選公約，並質疑其他4位參選人高雄市長韓國瑜、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中不是親自簽名參選公約，朱立倫作出回應。



朱立倫表示，“郭董”是同志，是隊友，要用正面去面對隊友，但要強調一件事，沒有任何一個人有例外，可以參加初選後，如果沒獲得提名，就說要脫黨違紀，沒有任何一個人，他不管“郭董”簽不簽公約。



他指出，回過頭來，黨中央已證明其他4位參選人都是親自簽名的，他自己是親簽，他也知道韓國瑜是親簽的，然後分別由當天代表出席的人交到黨中央，他覺得“郭董”趕快簽一簽，免得大家有這樣的疑慮。



對於外界質疑郭台銘海外投資12年來有新台幣1兆元跳票，朱立倫先更正媒體提問，強調不是1億元而是1兆元，接著自嘲是“數字控”，不該糾正媒體記者，因為很多人跟他說“郭董”在政見發表會上講錯很多數字不必糾正他，但他會忍不住。



對於郭台銘今早表示，他提0到6歲國家養的政策是一項投資，朱立倫是學“會計”的居然不懂。朱立倫說，如果能解決少子化問題當然是項投資，但錢是大家的，不是個人的，絕對不能浪費，隨便花掉下一代的錢，所以他最務實。