常穿牛仔褲　你知道什麼樣的絕對不能買

常穿牛仔褲，但你知道什麼樣的不能買嗎



牛仔褲似乎是永恒的時尚單品，頗受大眾青睞，據統計，全球近90%的人有至少一條牛仔褲；美國人均擁有8條牛仔褲，年輕人高達11條。不過網上傳言很多牛仔褲生產的背後，是環境和健康付出的沉重代價。真的是這樣嗎？



生產環節確需大量用水



新技術將改變這一局面



一知名國際環保組織長期關注紡織品污染和殘留問題，其污染防治項目主任鄧婷婷告訴科技日報記者，大部分牛仔褲製作過程中會包括印染等濕法處理工序，這一工序是整個紡織生產中污染最大、用水最多的步驟；由於製作工藝中，浸染、水洗等多個環節涉及到大量用水，牛仔褲生產的確會消耗大量水資源。



此外，牛仔褲等紡織品印染，確實需要用到大量化學物質。原本經典的牛仔藍來自靛藍。最初，靛藍是從印度木藍中提取，再用石灰將雜質與靛藍分離提純，乾燥而成。不過，隨著木藍越來越少，加上牛仔布的大量製造，現在製造牛仔布的靛藍，是人工合成的靛藍染料。



發表在英國《自然·化學生物學》月刊上的研究報告顯示，生產靛藍染料需要使用甲醛和氰化氫等化學品。此外，合成的靛藍染料不溶於水，這意味著需要添加一些化學品來使其適用於染色。



不過，隨著技術的發展，牛仔褲的生產也變得更加環保而健康。互太紡織集團公司董事長尹惠來表示，互太紡織採用了1公斤布只需耗4公斤水的新型染缸，耗水量減半，助劑濃度降低；黑牡丹（集團）股份有限公司生產的牛仔布料行銷國內外，該公司總經理助理仇振華說，現在牛仔褲的仿舊處理，可以利用臭氧水洗機，通過臭氧產生消色漂白效果，無需使用化學品，既節省了大量水資源，又使牛仔面料不僅體現出牛仔的粗獷，也有著舒適與柔和的手感；而武漢紡織大學等研發的“基於牛仔服裝工業洗水的環保自動化工藝技術與成套裝備”，與傳統牛仔服裝水洗工藝相比，可節水30%以上、節省蒸汽20%—50%、節省洗水助劑和染料40%—60%等。



符合國標的牛仔褲可放心穿



標識模糊、氣味刺鼻的別買



既然牛仔褲生產要用到這麼多化學物質，那麼我們還能安心地把它套在腿上嗎？



中國服裝協會副秘書長杜岩冰指出，化學物質並不一定是有害物質，對於牛仔褲等服裝國家有專門的標準和規定，即使褲子上有殘留的化學品，只要不超過國家標準，就是安全的。消費者購買符合國家標準的牛仔褲穿著並不會影響健康，但是一些黑心小作坊生產的牛仔褲，沒有經過國家質檢，一旦有毒有害物質殘留超標，就會對身體造成損害。



那麼是不是越廉價的牛仔褲，就越對身體有害呢？鄧婷婷說，這樣的說法並沒有依據。“由於各地經濟發展階段不同，水資源成本、勞工成本等都不盡相同，直接影響到牛仔褲生產成本。因此，不一定是越廉價就越有毒害。”



但專家指出，還是應盡量購買知名企業生產的牛仔褲，牛仔褲如沒有標識或標識不清楚的，不要購買。新牛仔褲未洗滌前，如果會散發出刺激性氣味，可能是甲醛等超標，也不要購買。即使是沒有刺激性氣味也不意味著完全沒有甲醛，浙江省紡織測試研究院副院長樓才英提醒說，甲醛溶於水，洗滌後含量會下降。而很多人擔心牛仔褲變形，久穿不洗，這是不正確的，尤其是新買的牛仔褲，一定要洗滌後再穿，這樣既衛生又安全。



同時，北京服裝學院材料學院教授龔研成指出，還要小心那些有著亮閃閃或顔色特別深圖案的衣服，這樣的衣服重金屬含量往往較高。重金屬一旦被人體所吸收，可能會累積於肝、骨骼、腎、心臟及腦中，當重金屬積累到某一程度時，會對健康造成巨大損害。（來源：科技日報）