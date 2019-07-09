林鄭：修例工作完全失敗　草案“壽終正寢”

行政長官林鄭月娥（中評社資料圖） 中評社香港7月9日電／香港特首林鄭月娥今日（9日）在會見記者時表示，近一個月來香港的社會紛爭是由特區政府修訂《逃犯條例》引起的，承認修訂《逃犯條例》工作完全失敗，條例草案“壽終正寢”。



林鄭表示，政府對社會意見掌握不夠，政治敏感度也有偏差，鑒於有市民擔心政府可能在一段時間之後重推修訂，她今日再作正式回應。林鄭希望，如果市民未來對施政不滿，對社會問題有自己看法，希望能夠用和平理性方法表達，她承諾政府會謙卑聆聽意見，改善施政。



林鄭又回應了示威者的幾項訴求。她表示，6月12日的示威活動從來沒有被定性為暴動，甚至沒有做任何的定性，有關暴動的指控只是針對少數暴徒。她表示，事實上，律政司檢控工作，不會受到她或警務處處長的言論影響。依照基本法，檢控工作由律政司司長獨立進行，要綜合看證據、法律、檢控守則及勝訴可能性。林鄭補充說，對觸犯法律人士不檢控乃至特赦的說法違反香港法治精神，行政長官不應該干涉調查工作、檢控工作和裁決工作。



對於成立針對警察行動的獨立調查委員會的要求，林鄭表示，監警會已經成立專責委員會主動調查警方在示威中的執法缺失。她表示，委員會將在6個月內提交報告給她本人，也將公開。各方人士可以向監警會提供資料，完全保密，不會交給其他機構。



來源：大公文匯全媒體新聞中心