瑪莎拉蒂追尾事故　司機曾豪飲三種酒

中評社北京7月9日電／街頭一輛瑪莎拉蒂疾駛追尾一輛寶馬車後，導致寶馬車當場起火並造成人員傷亡。這一交通事故視頻見於網絡後立刻發酵。逃逸車輛，酒後駕駛，網絡炫富等關鍵詞引發社會關注。



警方隨後通報，這起事故系肇事車輛司機酒後駕駛，在發生剮蹭事故後再次發生追尾事故。事故共導致2死4傷。隨後，肇事司機的家庭背景信息也在網絡傳播，稱肇事車主家庭企業涉嫌非法用地。新京報記者前往肇事車主老家進行探訪，當地國土部門稱相關情況核查後回復。



7月3日晚，河南省永城市一瑪莎拉蒂汽車發生剮蹭後逃逸，逃逸中又追尾一輛寶馬車致其燃燒，事故共導致2死4傷，事件發生後引發社會高度關注。



根據通報，肇事車主譚某當日酒駕與8輛車剮蹭後逃逸，又追尾一輛寶馬。7月4日，公安機關以涉嫌危害公共安全罪對肇事車內3名嫌疑人採取刑事強制措施。



對此，京衡律師集團上海事務所鄧學平分析稱，危害公共安全罪最高至無期或死刑，乘車2人或涉共同犯罪。



酒後駕車剮蹭後逃逸



據永城市警方通報，2019年7月3日晚，譚某（女，23歲，無業）、劉某（男，24歲，學生）、張某（女，21歲，永城市屬企業職工）3人，在永城市東城區雪楓路南段燒烤店吃飯、飲酒後，譚某駕駛豫NExx55瑪莎拉蒂轎車，拉載劉某、張某2人離開。



事發前肇事者光顧的燒烤店店員告訴新京報記者。7月3日晚，肇事車輛上的三人在該店拿了8瓶百威啤酒，喝了其中6瓶。此外，肇事三人也飲用了自帶的酒類。



央視報道，據肇事車輛上的乘車人張某稱，三人先後飲用了紅酒、日式清酒和啤酒。此外，在事發前曾叫代駕。但晚上10點23分，犯罪嫌疑人譚某駕駛瑪莎拉蒂轎車，載著劉某和張某從停車點離開。