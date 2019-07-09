中評社北京7月9日電／北京市正式發布新版租房合同 增加禁止違法群租等相關要求



房東不得在租賃期內單方面提高租金



昨日（8日），北京市住建委聯合北京市市場監管局發布了《北京市住房租賃合同》《北京市房屋出租經紀服務合同》《北京市房屋承租經紀服務合同》三個合同示範文本。《通知》自發布之日起正式實施。



舊版合同不再推行使用



市住建委相關負責人表示，不同於2008年版的房屋租賃合同示範文本只是根據租賃的不同成交方式做了區分，此次發布的三個合同示範文本分別針對住房租賃和房屋租賃經紀服務制定。無論是通過自行成交的，或是通過經紀機構居間成交、經紀機構代理成交的，住房租賃合同均可統一使用《北京市住房租賃合同》示範文本。《北京市房屋出租經紀服務合同》《北京市房屋承租經紀服務合同》示範文本則適用於本市依法可以出租房屋的租賃經紀服務。



2008年版的《北京市房屋租賃合同（自行成交版）》《北京市房屋租賃合同（經紀機構居間成交版）》《北京市房屋租賃合同（經紀機構代理成交版）》《北京市房屋出租委托代理合同》在住房租賃中不再推行使用。



房東不得單方面提高租金



根據新版租房合同文本，未經雙方當事人協商一致，房東不得在租賃期限內單方面提高租金。