“許昌人”遺址發現已知最古老的人工刻劃圖案

中評社北京7月9日電／考古學家在河南省“許昌人”遺址出土的一個小骨片上發現了經紅赭石塗染的7條平行刻劃直線。這件人工製品距今11萬年左右，比來自南非的最古老現代人的畫作早約4萬年，可能是已知最早的人工刻劃作品。



這項研究成果8日在線發表在國際著名考古學雜誌英國《古物》（Antiquity）上。論文第一作者、山東大學教授李占揚表示，該發現或許能幫助人們了解人類使用符號和繪畫的起源，而符號和色彩為語言、數學和藝術奠定了基礎。



這件刻劃作品是在河南省許昌市靈井村西一處古老的泉水遺址發現的。該遺址以出土兩個許昌人頭骨和大量古人類工具而聞名，被稱為“許昌人”遺址。



2010年，李占揚主導的河南省文物考古研究院考古隊在發掘第11文化層時，發現了這件小骨片。骨片大小類似小拇指，上邊有7條平行的刻劃線。經過顯微鏡觀察和試驗室重建，發現這些線是用石制尖狀器刻劃上去的，用力較勻，製作精細，局部有虛線的部分，其寓意不詳。



“這裡已經出土了3萬多件碎骨片，但我從來沒見過這樣規整的刻劃圖案。”李占揚表示，後來經拉曼光譜儀、能譜儀測試，發現刻劃線上有紅赭石染料殘留，這令他感到意外。紅赭石是一種常被用來製作史前洞穴畫作的天然顔料，在許多史前遺址中也能見到被它浸染的動物骨骼化石。



隨後，李占揚與研究早期人類行為的知名專家、南非早期人工畫作的主要研究者法國波爾多大學考古學家弗郎西斯科·德埃裡科一起對這件骨片進行了製作試驗和進一步測試，認為這可能是一件早期現代人有意刻劃的作品。



此前被認為最早的人類畫作，發現於南非東海岸邊的一處洞穴遺址，是用赭石畫在小石片上的9條縱橫交錯紅線，時代距今約7.3萬年。“許昌人”遺址發現的這件人工刻劃作品距今11萬年左右，比南非的作品早約4萬年。



此外，“許昌人”遺址還有一些人工刻劃的動物骨骼碎片，考古人員正在識別這些標本。



（來源：新華社）