邱毅：台灣又要重返到處抓“共諜”紊亂時代

邱毅表示，蔡英文為了連任，不惜讓白色恐怖復辟。（照片：邱毅臉書） 中評社台北7月9日電／蔡英文日前宣布將在“立法院”新會期完成“中共代理人”修法。國民黨前“立委”邱毅今天在臉書發文表示，台灣在早期戒嚴時期，有令知識分子談虎色變的《刑法100條》。如今，蔡英文為了連任，不惜復辟《刑法100條》，使其在《兩岸人民關係條例》中以“中共代理人條款”借屍還魂，令人痛心痛恨！在下個“立法院”會期，蔡英文一定會強勢要求通過“中共代理人條款”，使《刑法100條》重生，白色恐怖復辟。屆時統派人士、統派言論，甚至統派媒體，將無任何存活空間。或許，“黎明前最黑暗的時刻”就將真的到來！



以下為邱毅臉書全文：



台灣在早期戒嚴時期，有令知識分子談虎色變的《刑法100條》，威權政府藉此大搞“白色恐怖”，抓捕許多思想犯和政治犯。



此項惡法一直到1991年，才由民進黨結合黨外自由人士推翻。記得，我當時才三十出頭，在台灣大學擔任教授，也參與了這項活動。如今，蔡英文為了連任，為了遂行其“台獨”路線，不惜復辟《刑法100條》，使其在《兩岸人民關係條例》中以“中共代理人條款”借屍還魂，令人痛心痛恨！



其實在這個修法動作之前，蔡英文已經在枱面下有了動作。2016年初大選結束，蔡英文為了報復我和蔡正元對其“炒地皮惡行”的揭發，先封殺我在媒體的發聲，接著再羅織罪名，將蔡正元羈押入獄。更厲害的是，蔡英文還結合被稱為統媒的老闆來執行，使我為顧全大局，有口難言忍氣吞聲。三年後，幾乎相同的模式再複製在黃智賢身上，現在更想利用修法來全面擴大。將來只要是推動兩岸交流，宣傳大陸現代化，支持兩岸統一或批評蔡英文，攻擊“台獨”不當者，都可能被羅織成“中共代理人”，然後被陷害入黑牢，並科罰巨款，傾家蕩產身敗名裂。



所以，在下個“立法院”會期，蔡英文一定會強勢要求通過“中共代理人條款”，使《刑法100條》重生，白色恐怖復辟。那時，台灣又回到“到處檢舉“共諜”、“到處抓捕“共諜”的紊亂時代。屆時統派人士、統派言論，甚至統派媒體，將無任何存活空間。或許，“黎明前最黑暗的時刻”就將真的到來！