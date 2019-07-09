東南亞擔心美將炮口對准自己

中評社北京7月9日電／外媒稱，在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會上，美國宣布暫停對中國加征新關稅，雙方重回談判桌。在中國大連召開的夏季達沃斯論壇上，貿易戰和全球經濟前景自然也成為了討論焦點。



據英國廣播公司網站7月6日報道，印尼大學教授、印尼前商務部長馮慧蘭說：“兩個大象打架，我們不想被踩死。”



報道指出，她的觀點代表不少東南亞國家。



她還認為，貿易戰對東南亞國家是一把雙刃劍。她表示，面對美國，東南亞國家面臨“下個就輪到你”的威脅，而面對美國的單邊主義政策，小國不會處於一個平等地位。最好的情形是回到基於規則和多邊體系的貿易框架中。



事實上，中美貿易戰還未結束，越南已經被美國“點名”。G20峰會前，特朗普稱：“許多公司正在遷往越南，但越南對我們的利用甚至比中國更糟。我們正在和越南談判，越南比中國小得多，但它幾乎是最惡劣的濫用者。”



正在打架的“兩只大象”，爭的不僅是貿易，還涉及科技和安全的問題。



美國前助理貿易代表、中國美國商會主席夏尊恩稱，雖然商界對中美回到談判桌很高興，但他們廣泛擔憂其餘的不確定性，因為貿易談判中也涉及國家安全，這讓談判變得更為棘手。他表示：“貿易政策和國家安全是兩個不同的領域，它們有不同的目標，不同的規則去遵守，不同的機構來執行。所以把他們混為一談，會使事情更複雜。我認為他們應該被分別處理，你不能用一個作為另一個的籌碼。”