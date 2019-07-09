藍議員鍾小平要脫黨相挺　柯：這動作太大了

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨台北市議員鍾小平打算“脫黨動員”助柯選2020，無黨籍台北市長柯文哲9日受訪時打太極反問，這動作太大了，鍾有說脫黨的理由嗎？記者補充說，鍾要挺你選2020。柯詫異地說，選⋯⋯選2020，這讓他回去想想看好不好？至於有沒有私下與副市長鄧家基討論選2020？柯否認說，沒有啦，可能就是鄧的想法吧。



鍾小平日前對外表達，在雙城論壇餐會席間，與副市長鄧家基聊到柯文哲是不是要選2020的話題，雖然鄧沒有篤定，但依照鄧的解讀，柯文哲有很大的可能參選2020，因此鍾要離開國民黨，動員台北市30位里長籌組挺柯後援會，最快應該8月宣布。



柯文哲9日上午在台北市政府接受媒體訪問時，被問到鍾小平打算加入柯家軍，柯文哲淡定地表示，他覺得這動作實在是太大了，鍾要脫黨喔？鍾有說理由嗎？記者補充說，鍾要挺你選2020。柯詫異地說，選⋯⋯選2020，這讓他回去想想看好不好？



媒體追問怎麼看鍾小平過去曾說投給柯文哲的年輕人都是腦殘，現在又要爭取與柯家軍的合作？柯文哲一時語塞道，這個就⋯⋯他也搞不清楚，反正人常常隨著時間在變化，這表示也許我們在台北市長做到第5年時，慢慢可以改變很多議員的想法。



至於鍾小平出來選“立委”，會幫忙站台嗎？柯文哲嘆道，啊⋯⋯讓他想一下吧。媒體追問會不會想藉著鍾跟淺藍的選民有更多交流？柯文哲說，其實老實講，他當台北市長沒在管你是國民黨、民進黨，只要你講得有道理就幫你做，所以這次議會總質詢，你發現其實謾罵、純粹搞意識形態的議員不多，真的是有準備東西來問你。



被問到有與鄧家基私下討論選2020嗎？柯文哲否認說，沒有啦，他自己都不知道要不要選了，鄧怎麼會知道，可能只是鄧每天從旁邊⋯⋯可能就是鄧的想法吧。媒體追問選2020宣佈的時間點，柯文哲則不耐地說，唉喲，大家不要⋯⋯奇怪⋯⋯一旁的幕僚見柯文哲不想回應也趕緊說，下一題。