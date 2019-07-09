廈門通報4起形式主義官僚主義問題

（圖片來源：網絡） 中評社北京7月9日電／ 1．思明區民政局原調研員胡衛星、社會事務科原工作人員陳樹煌履職不力問題。2013年至2015年，時任該局副調研員胡衛星、工作人員陳樹煌在審核轄區5家非營利性民辦養老機構床位運營補貼資金申請時，審核把關流於形式，未正確履行職責，對養老機構在院老人床位使用情況疏於監管，導致養老機構違規通過審核并獲得財政補貼，造成不良影響。2019年3月，胡衛星受到黨內警告處分，陳樹煌被黨紀立案。



2．集美區後溪鎮衛生院院長助理黃霖履職不力問題。2015年9月至2016年8月，黃霖負責後溪鎮衛生院家庭醫生服務團隊的簽約工作，在匯總統計該院家庭醫生服務簽約數據時，審核把關不嚴，既未認真核對簽約時間、服務時長和簽約人數等，也未要求剔除重複數據，導致該院家庭醫生重複簽約458人次，重複發放簽約服務補助費4．54萬元。2018年7月，黃霖受到黨內警告處分。



3．廈門百城建設投資有限公司相關人員不作為問題。2016年初，廈門海翔大道兩側退綫30米（海滄段）綠化工程開始施工建設，百城公司作為代建單位負責項目監管。在項目施工過程中，百城公司相關人員不履行或不正確履行職責，對施工方弄虛作假失察失職，存在款項撥付拖沓、驗收走過場、推諉搪塞責任、監管形同虛設等形式主義、官僚主義問題。對此，百城公司海滄建管部經理童曉榕、副經理柯家和、項目經理餘學新、前期工作人員王世榮，以及百城公司總經理葉代成、總工程師鄭宏揚、副總經理繆其伍、總工辦主任宋琿應承擔相應的直接責任或領導責任。2019年5月，柯家和、童曉榕被立案審查，餘學新因還涉及其他違法問題受到政務開除處分并移送司法機關處理，其他人員也受到相應處理。



4．廈門市社會福利中心醫政康複科工作人員洪祖盛服務意識淡薄問題。2017年上半年，特困居民薛某某申請入住市社會福利中心，洪祖盛在審核中發現申請材料有精神殘疾證複印件，隨即認定申請人患有精神殘疾不符合入住要求，并簡單口頭告知區民政局工作人員，需按精神殘疾人員申請入住仙岳醫院，後未跟蹤了解事情進展，并且未妥當保管申請材料導致材料遺失。2018年10月，薛某某申請入住仙岳醫院，但被告知其不能作為精神病人入住。洪祖盛服務意識淡薄，沒有設身處地為群衆著想，導致服務對象“兩頭跑”，申請事項得不到解決，同時存在檔案材料保管不當的情況，在群衆中造成不良影響。2018年12月，洪祖盛受到效能告誡處理。



通報要求，廣大黨員幹部要從這些典型問題中汲取深刻教訓，舉一反三，引以為戒，進一步喚醒責任意識，激發擔當精神，在其位、謀其政、幹其事、求實效。



（來源：中央紀委檢察網）