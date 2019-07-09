北京：上半年空氣質量創歷史同期最好水平　

中評社北京7月9日電／ 昨天，2019年北京國際大都市清潔空氣行動論壇開幕。與會的各國官員、環保專家高度評價北京的大氣治理措施和經驗。記者了解到，截至6月底，今年上半年北京PM2.5累計濃度為46微克／立方米，創歷史同期最好水平。北京未來將持續實施打贏藍天保衛戰的各項措施。



市生態環境局大氣環境處處長李翔在論壇上表示，北京聚焦氮氧化物、揮發性有機物減排，以機動車、揚塵和生產生活源為重點，制定實施打贏藍天保衛戰2018至2020年行動計劃，推進大氣環境質量持續改善。要優化調整運輸結構、推進移動源低排放化，以重型柴油車為重點大力推進車輛電動化，2020年底前，全市新能源車保有量40萬輛左右，全市到發貨物鐵路運輸比例提高到10%。



論壇上，中國工程院院士、清華大學環境學院院長賀克斌系統介紹過去20年來北京市大氣污染治理的實踐與成效。他說，北京社會經濟發展迅速，機動車保有量和能源消耗量激增，20年來，北京人口增長了74%，機動車保有量增長了351%，能源消費總量增長了86%。但是北京空氣質量取得了顯著改善，從1998年到2017年20年間，北京二氧化硫、二氧化氮和PM10年均濃度分別下降了93%、38%和55%，2013年至2017年間的降幅尤為顯著。在揮發性有機物方面，北京是全國少數幾個實現增量、存量都改善的城市。



賀克斌也指出，單靠北京再努力，大氣治理的作用依然有限，因此必須要加強聯防聯控，同周邊地區開展大氣污染協同控制。他建議，未來北京還是要進一步強化大氣污染治理，機動車方面要做好車、油、路協同治理，要進一步做好PM2.5和臭氧的協同治理，因為未來隨著PM2.5濃度降低，臭氧問題會不斷凸顯。此外還要做好能源結構調整與能源效率協同並重，並加強對生活面源的管控。



記者了解到，截至6月底，北京市6月優良天數比例為36.7%，同比下降10個百分點；PM2.5濃度為39微克／立方米，同比下降9.3%。今年上半年，北京優良天數比例為62.4%，同比上升2.7個百分點；PM2.5濃度為46微克／立方米，同比下降13.2%，達到歷史同期最好水平。



賀克斌表示，預計到2030年至2035年，北京的空氣質量將達到一個“拐點”，也就是PM2.5濃度達到年均35微克／立方米的國家標準，屆時藍天將常駐。當然究竟具體何時能實現，還是要取決於能源結構和整個京津冀整體行動的發展。



（來源：北京日報）